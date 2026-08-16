La Diputación de Huelva publica siete nuevos títulos de autores y temáticas onubenses en el primer semestre del año

Archivo - Latinoamérica.- Enrique Zumalabe recibe el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2026 por 'Gramática del desorden' - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Publicaciones y Biblioteca, ha editado siete nuevos títulos en el primer semestre de este 2026. Son publicaciones de diverso género y contenido, algunas enmarcadas en colecciones, a las que se suman otros seis títulos que se encuentran en imprenta, por lo que verán la luz en este nuevo año. Con la edición de estas obras, la Diputación sigue cumpliendo su compromiso de publicar libros de autores y temática onubenses.

Tal como ha informado la Diputación en una nota, una de las obras publicadas han sido las 'Actas de las XXXVII Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra. Aroche (Huelva)', de varios autores. Publicación colectiva que recoge las ponencias y comunicaciones presentadas en las XXXVII Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra, celebradas en Aroche.

La obra reúne estudios e investigaciones sobre el patrimonio histórico, cultural, etnográfico y natural de la comarca serrana, contribuyendo a la difusión y puesta en valor del conocimiento sobre su riqueza patrimonial. También de varios autores ha visto la luz la publicación 'Arqueología, Patrimonio Histórico y territorio en la Provincia de Huelva. Veinticinco años de las Jornadas de Aljaraque (1998-2024)'. Obra colectiva conmemorativa que reúne una selección de investigaciones desarrolladas en el marco de las Jornadas de Arqueología y Territorio de Aljaraque a lo largo de sus veinticinco años de trayectoria.

La publicación aborda diferentes aspectos de la arqueología, el patrimonio histórico y la evolución territorial de la provincia de Huelva, reflejando la importancia de estas jornadas como foro de estudio y difusión del conocimiento histórico y patrimonial. La última de las obras de varios autores publicada ha sido 'Neonuba 5'. Quinto volumen de una publicación colectiva que reúne trabajos y aportaciones de diversos autores relacionados con la cultura, la historia y la creación literaria.

La obra constituye un espacio de encuentro para distintas investigaciones y expresiones culturales vinculadas al ámbito onubense. 'Conquistadores, exploradores y religiosos de Moguer en América: una óptica desde la gestión cultural', de Sergio Ollero Lara, es otro de los títulos publicados. Obra de investigación que aborda la presencia y participación de personajes de Moguer en el proceso histórico de exploración, conquista y evangelización de América.

Desde una perspectiva de gestión cultural, analiza la importancia de este legado histórico y las posibilidades de divulgación, conservación e interpretación de este patrimonio. Con el título 'Aracena', de Eduardo Romero Bomba, la Diputación ha publicado esta obra dedicada al estudio y difusión del patrimonio histórico, cultural y natural de Aracena. A través de una visión divulgativa, la obra, incluida en la colección La Provincia de Huelva. Historia de sus villas y ciudades, recoge los principales valores de esta localidad serrana, destacando su evolución histórica, sus espacios patrimoniales y los elementos que conforman su identidad.

El terremoto de Lisboa de 1755 también ha encontrado un hueco en las publicaciones de este primer semestre del año con la obra '1º de noviembre de 1755 en la provincia de Huelva. Terremoto y tsunami en los confines del reino', de Francisco de la Cruz García García. Estudio histórico sobre las consecuencias del terremoto de Lisboa de 1755 y el posterior tsunami en la provincia de Huelva.

La investigación analiza los efectos del fenómeno en el territorio, la afección a las poblaciones y la respuesta social e institucional ante uno de los mayores desastres naturales de la Edad Moderna. El último de los títulos publicados ha sido 'Gramática del desorden', de Enrique Zumalabe Ramblado. XLVI Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. Poemario galardonado con el XLVI Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez que aborda, desde una perspectiva lírica y reflexiva, cuestiones relacionadas con el orden y el caos, la memoria, la identidad y la búsqueda de significado a través del lenguaje poético.