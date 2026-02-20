Diputación Huelva "respeta" la medida cautelar de la antigua estación y destaca que el proyecto preserva el patrimonio

Archivo - Antigua estación de Renfe. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha señalado este viernes que "respeta plenamente" el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el que desestima el recurso de reposición interpuesto contra el auto dictado el 11 de diciembre de 2025 por el que decretaba medidas cautelares de suspensión del acuerdo aprobado por el Pleno municipal de Huelva el 30 de mayo para el cambio de nivel de protección urbanística de la antigua estación de Renfe de la capital, toda vez que afirma que el proyecto preserva "todos los elementos patrimoniales".

En este sentido, la institución provincial señala que se atendrá "como siempre se ha hecho" a las resoluciones judiciales, según han indicado en un comunicado remitido a Europa Press.

Señala la Diputación que la medida cautelar "no entra en el fondo del asunto ni cuestiona el objetivo" de la institución supramunicipal, "que sigue siendo el mismo: recuperar la antigua estación de tren, rehabilitarla y ponerla al servicio de la ciudadanía como edificio público de uso cultural".

Al respecto, apunta que el proyecto presentado para la obtención de licencia "preserva todos los elementos patrimoniales de interés del edificio y posibilita un nuevo uso", así como remarca que seguirá "avanzando" en el proyecto 'Puerta de Huelva' en aras a "conseguir una Diputación mas eficiente y eficaz puesta al servicio de la ciudadanía".

"Nuestro interés es claro: que la antigua estación deje de ser un edificio abandonado y pase a ser un espacio vivo para Huelva. Y queremos hacerlo bien, con seguridad jurídica y con respeto al patrimonio", destaca la Diputación en su comunicado.

Finalmente, manifiesta que, mientras se resuelve el procedimiento principal, la institución provincial "actuará con prudencia y responsabilidad", trabajando para que el proyecto "pueda salir adelante cuando se produzca el pronunciamiento definitivo".