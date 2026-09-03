Diputación restaura la imagen de San Roque, una de las piezas más antiguas del patrimonio histórico-artístico de Huelva

Presentacion de la restauración de la imagen de San Roque. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha presentado el resultado de los trabajos de restauración de la imagen de San Roque, copatrón de Huelva y una de las piezas más antiguas y singulares que conserva la institución provincial.

La talla, realizada en madera policromada a finales del siglo XVI y atribuida al escultor Juan Bautista Vázquez el Viejo, ha sido sometida durante cinco meses a una intervención destinada a garantizar su conservación y recuperar, en la medida de lo posible, sus valores originales, "siempre bajo la supervisión del Servicio de Patrimonio de la institución provincial", según ha indicado en una nota.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha presentado la restauración acompañado por el delegado diocesano para el Patrimonio Cultural del Obispado de Huelva y secretario-canciller de la Diócesis, Juan Bautista, y la restauradora responsable de la intervención, Rocío Calvo.

Toscano ha destacado el valor de una pieza que "es mucho más que una obra de arte", ya que "forma parte de la historia de Huelva y de una de las devociones más antiguas de la ciudad".

En este sentido, ha recordado que ya a finales del siglo XVI existía una ermita dedicada a San Roque en la zona de la Vega Larga, una de las entradas de Huelva, sobre cuyo espacio se levantaron posteriormente el convento y la iglesia de La Merced, pasando la imagen a formar parte del retablo mayor del templo.

Con el paso del tiempo, la devoción a San Roque fue perdiendo protagonismo y la imagen pasó a un retablo menor de la Catedral de La Merced, donde permanece actualmente. El presidente ha subrayado además la vinculación histórica de la talla con la Diputación, ya que "en el inventario realizado en 1868, coincidiendo con la adquisición del edificio por parte de la Diputación, ya aparece recogido un espacio dedicado a San Roque".

"Estamos hablando de una pieza que lleva siglos formando parte de nuestra historia y que ha permanecido vinculada a esta casa desde hace más de ciento cincuenta años", ha señalado Toscano, quien ha explicado que la intervención era necesaria debido al deterioro que, con el paso del tiempo, había dejado en la imagen.

El presidente ha puesto en valor que los trabajos se han desarrollado "con el máximo rigor y respeto hacia una pieza tan importante para la historia de Huelva". "Detrás de una restauración hay muchas horas de estudio, de precisión y de cuidado y, sobre todo, hay una responsabilidad muy grande: intervenir sobre una pieza que nosotros hemos recibido de generaciones anteriores y que tenemos la obligación de conservar para las que vendrán", ha afirmado.

Toscano ha insistido en el compromiso de la institución provincial con la conservación del patrimonio histórico-artístico de la provincia. "Tenemos la responsabilidad de cuidar no solo los grandes monumentos, sino también aquellas piezas que, como esta imagen de San Roque, nos permiten conocer y entender nuestra historia", ha indicado. "Hoy recuperamos una obra de arte del siglo XVI, pero, sobre todo, recuperamos una parte de la memoria de Huelva".

CINCO MESES DE INTERVENCIÓN

La restauradora ha explicado los trabajos desarrollados durante estos cinco meses, que han permitido conocer con mayor profundidad tanto las características de la talla como su estado de conservación. Calvo ha señalado que esta intervención se convierte en "la restauración más importante" de toda su trayectoria profesional y ha agradecido la confianza depositada por la Diputación, así como la colaboración del Obispado de Huelva y del equipo de profesionales que ha participado en el proceso.

Los estudios realizados han permitido determinar que la imagen está realizada en madera de pino y han aportado nuevos datos sobre su historia material. El análisis estratigráfico ha revelado la existencia de una policromía original del siglo XVI, sobre la que posteriormente se habría realizado una nueva intervención, presumiblemente en 1722, momento en el que la imagen adquirió la tonalidad que presentaba hasta ahora.

Uno de los aspectos más llamativos de la restauración ha sido el descubrimiento de la gran cantidad de elementos metálicos que presentaba la talla. Mediante estudios de tomografía se pudieron localizar numerosos clavos, especialmente en la peana, pero también pequeños elementos metálicos distribuidos por diferentes zonas de la superficie.

Durante la intervención se llegaron a extraer más de un centenar de clavos, algunos de ellos de gran tamaño, cuya presencia había contribuido a provocar grietas y roturas en la madera. La imagen presentaba además importantes pérdidas y mutilaciones.

Al perro le faltaba parte del pan que porta en la boca y también habían desaparecido algunos dedos del pie y parte del talón y en la peana se localizaron igualmente pérdidas estructurales y los indicios de la existencia de un ángel que formaba parte de la composición original y que actualmente se ha perdido.

Precisamente, los restos de policromía conservados en las zonas donde se encontraban estas figuras desaparecidas han permitido obtener información fundamental para la recuperación cromática de la peana. Los estudios también han permitido documentar diferentes grietas, pérdidas de preparación y policromía, suciedad acumulada durante siglos, restos de cera y evidencias de ataque de insectos xilófagos.

La restauración ha incluido la limpieza superficial y química de la imagen, la fijación de la policromía, la retirada de los elementos metálicos, la consolidación de la madera, un tratamiento preventivo frente a los insectos xilófagos y la reconstrucción de los elementos de madera desaparecidos. Para completar las pérdidas volumétricas se ha utilizado madera de cedro, diferenciada de la madera original de pino para facilitar futuras intervenciones.

Con este material se han reconstruido, entre otros elementos, partes de los dedos, el talón, el pan del perro y diferentes piezas de la peana. La intervención ha permitido además recuperar y documentar una inscripción situada en la parte posterior de la imagen.

Según ha explicado Calvo, se trata de un documento "especialmente relevante" para conocer la historia material de la talla y que ha podido ser reconstruido con la colaboración de especialistas en Historia del Arte.

IMAGEN VINCULADA AL ORIGEN DE LA CATEDRAL

Por su parte, Juan Bautista ha destacado la "satisfacción" del Obispado de Huelva por una intervención que permite recuperar no solo una obra de arte, sino también "la memoria viva de una devoción antigua de Huelva". El delegado diocesano para el Patrimonio Cultural ha recordado que la ermita de San Roque se encontraba en una de las salidas de la población hacia Gibraleón y que, en una época marcada por las epidemias, santos como San Roque, San Sebastián y San Blas eran considerados protectores de la población.

Juan Bautista ha subrayado asimismo la especial relación de la imagen con el actual templo catedralicio, ya que la antigua ermita de San Roque se encontraba en el espacio donde posteriormente se levantó el convento de La Merced y la actual Catedral de Huelva. Para el representante del Obispado, la restauración tiene también una dimensión religiosa.

"Una imagen sagrada es una obra de arte, claro, pero una obra de arte que tiene un mensaje muy profundo, tan profundo que está enraizada en el Evangelio", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que para la Iglesia "cualquier restauración de una obra de arte es mucho más que la restauración de una obra de arte", porque permite recuperar una imagen vinculada a la memoria de una comunidad y devolverla a su función de culto.

Tras permanecer expuesta durante unos días en la sede de la Diputación, la imagen de San Roque regresará a la Catedral de Huelva, donde volverá a estar vinculada al culto público.