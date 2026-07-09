Los directores de las excavaciones de Casas del Turuñuelo presentan este viernes en Huelva su libro 'Tarteso'

Archivo - Una de las directoras de las excavaciones de Casas del Turuñuelo, Esther Rodríguez González. - ARQUEO HUELVA - Archivo

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los directores de las excavaciones de Casas del Turuñuelo, Sebastián Celestino Pérez y Esther Rodríguez González, presentan este viernes su libro 'Tarteso', para inaugurar el ciclo cultural 'Tarteso en una noche de verano', organizado por Arqueo Huelva, y lo harán apenas unas semanas después de que ambos investigadores situaran a la ciudad en el centro del debate científico sobre la posible capital de Tarteso.

Según ha indicado la asociación en una nota de prensa, la reciente afirmación de los arqueólogos Sebastián Celestino y Esther Rodríguez sobre "si en algún momento Tarteso tuvo una capital", su favorita "sería Huelva", ha reabierto uno de los debates históricos "más apasionantes de la arqueología peninsular".

Sus declaraciones, realizadas tras los últimos descubrimientos sobre la civilización tartésica, han vuelto a situar a Huelva en el foco de la investigación científica. Ahora, ambos investigadores visitarán la ciudad este viernes, 10 de julio, para presentar su libro 'Tarteso'. Lo harán en un encuentro abierto al público que se celebrará a las 20,00 horas en la terraza del hotel Growers Boutique Huelva, acompañados por la profesora de la Universidad de Huelva y experta en la cultura tartésica, Clara Toscano Pérez.

Celestino y Rodríguez dirigen las excavaciones del yacimiento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz), considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de Europa en las últimas décadas. Sus investigaciones están modificando profundamente el conocimiento sobre Tarteso y han convertido al yacimiento extremeño en "una referencia internacional para comprender esta civilización".

La visita de ambos arqueólogos a Huelva se produce en un momento "especialmente significativo", ya que los hallazgos realizados tanto en Casas del Turuñuelo como en la propia capital onubense "han reforzado el interés científico por el papel desempeñado por Huelva como uno de los principales centros políticos, económicos y comerciales del mundo tartésico".

Durante la presentación del libro, los autores repasarán los últimos descubrimientos arqueológicos, analizarán el estado actual de la investigación y abordarán el protagonismo que Huelva ocupa en el debate sobre el origen y la organización territorial.

El encuentro servirá además para inaugurar 'Tarteso en una noche de verano', un ciclo organizado por la asociación cultural Arqueo Huelva que durante el mes de agosto ofrecerá cuatro recorridos temáticos por algunos de los espacios "más emblemáticos" del legado tartésico en la capital: la Huelva oculta bajo el casco histórico, los Cabezos, la Ría de Huelva y el proceso de desaparición de Tarteso.

Así, el pasado 7 de agosto se exploró 'Huelva, origen de Tarteso. La ciudad bajo la ciudad'; el 13 de agosto, será el turno de 'Los Cabezos. Vida y eternidad'; el 21 de agosto se abordará 'La Ría de Huelva. La plata y el mar' y el 27 de agosto, 'La caída de Tarteso. Mito, colapso y desaparición..

Arqueo Huelva se "ha consolidado" en los últimos años como "una de las entidades de referencia en la divulgación, investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico onubense". Su trabajo combina el rigor científico con la divulgación pública, impulsando iniciativas que acercan la historia y la arqueología a la ciudadanía, contribuyendo a reforzar la identidad patrimonial de Huelva.

Entre sus proyectos más destacados figura la dirección técnica y científica de la recreación del Carro Tartésico de la necrópolis de La Joya, pieza central de la exposición 'La Joya. Vida y eternidad en Tarteso', desarrollada en el Museo de Huelva durante 14 semanas.

La muestra se convirtió en la exposición más visitada de la historia del museo, con cerca de 70.000 visitantes, más de 50 centros educativos participantes y un incremento del 33,9% en la afluencia anual al Museo de Huelva, consolidando a la ciudad como "uno de los principales referentes nacionales en la difusión del legado tartésico".