A disposición judicial en Huelva un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcohol

Vehículo volcado en la N-442 cuyo conductor cuadruplicaba la tasa de alcoholemia.

HUELVA 30 Dic. (EUROPA PRESS)

Componentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Huelva, por medio de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS), ha puesto a disposición judicial al conductor de un turismo implicado presuntamente en un siniestro vial bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ya que cuadruplicaba la tasa permitida.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos se produjeron en la N-442, en Palos de la Frontera, cuando un vehículo se salió de la vía por margen derecho y luego volcó, sin existir otros vehículos involucrados.

Sometido su conductor a las preceptivas pruebas de detección de alcohol y drogas, se constató la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, arrojando tasa de alcohol en aire espirado de 1,22 mg/l, que casi quintuplica la máxima permitida.

El conductor del turismo ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Moguer, en calidad de investigado, por un supuesto delito contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Desde la Guardia Civil se advierte que la conducción bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de siniestros viales y puede conllevar, además de pérdidas de vidas humanas irreparables, graves consecuencias recogidas en el artículo 379 del Código Penal, como penas de prisión de tres a seis meses, retirada del permiso de conducción de uno a cuatro años, y sanciones administrativas de hasta mil euros con detrimento de seis puntos del permiso de conducción.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha una campaña especial del 15 al 21 de diciembre para controlar el consumo de alcohol y drogas al volante. Los controles se harán en todo tipo de carreteras, tanto en ciudad como en carretera, y a cualquier hora del día.