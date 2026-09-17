A disposición judicial en Huelva el conductor de un vehículo que cuadruplicaba la tasa de alcohol

Archivo - Agente de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia de Huelva. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JABUGO (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

Componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva han puesto a disposición judicial al conductor de un turismo que cuadruplicaba la tasa máxima permitida de alcohol en aire espirado.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron en el término municipal de Jabugo durante la realización de un punto de verificación de alcoholemia y drogas establecido en la HU-8114 por efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Cortegana.

Sometido el conductor a las pruebas de detección de alcohol y drogas se constató la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, al arrojar unas tasas de alcohol en aire espirado de 1,06 mg/l en la primera prueba y 1,04 mg/l en la segunda, tasa que cuadruplicaba la máxima permitida, teniendo en cuenta de que la tasa máxima permitida es de 0,25 mg/l.

El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con tasas superiores a 0,60 miligramos/litro, se encuentra recogido en el artículo 379 del Código Penal y puede ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La Guardia Civil recuerda que la conducción bajo los efectos de alcohol constituye una de las principales causas de siniestralidad en carretera y pone en "grave riesgo" la seguridad propia y la del resto de usuarios de la vía. Por ello, insiste en "la importancia de respetar las normas de tráfico y evitar el consumo de alcohol" si se va a conducir.