Documentos conmemoran en Moguer (Huelva) 70 aniversario del Nobel a Juan Ramón Jiménez y la muerte de Zenobia

Repercusión en la prensa del Nobel a Juan Ramón Jiménez y la muerte de Zenobia Camprubí. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Casa-Museo Zenobia-Juan Ramón Jiménez de Moguer (Huelva) ha presentado este martes su iniciativa de la 'Pieza del Mes', una propuesta expositiva que en esta ocasión rinde homenaje al 70 aniversario de la concesión del Premio Nobel de Literatura al poeta moguereño y a la trágica coincidencia con el fallecimiento de su esposa y principal colaboradora, Zenobia Camprubí, acaecido apenas tres días después de anunciarse el galardón.

La presentación ha corrido a cargo de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Moguer, Eva Rodríguez, y de la investigadora del Centro de Estudios Juanramonianos, Rocío Bejarano, quienes han detallado los fondos documentales, gráficos y bibliográficos que integran la muestra durante este mes.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la exposición reúne recortes de prensa internacional de la época, fotografías del rey Gustavo de Suecia entregando el diploma y la medalla al rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez --quien representó al poeta en Estocolmo--, así como el programa, el menú y el plano de distribución de asistentes a las galas oficiales.

Entre las piezas expuestas destaca el manuscrito original con el discurso de aceptación enviado por Juan Ramón Jiménez, en el que el Nobel afirmaba explícitamente: "Mi esposa Zenobia es la verdadera ganadora de este premio. Su compañía, su ayuda, su inspiración de 40 años han hecho posible mi trabajo. Hoy me encuentro sin ella desolado y sin fuerzas".

El galardón fue anunciado oficialmente por la Academia Sueca el 25 de octubre de 1956 en reconocimiento a una obra lírica que constituía "un modelo de alta espiritualidad y pureza artística". La noticia llegó en un momento crítico debido al estado de salud de Zenobia Camprubí, enferma de gravedad, por cuya situación su entorno cercano llegó a solicitar formalmente a la institución sueca un adelanto en la comunicación del fallo.

Tras recibir confirmación del premio, Camprubí falleció el 28 de octubre de 1956 a las 16,00 horas, provocando un hondo pesar en el escritor que condicionó el resto de su vida y producción literaria.

Con esta exposición, la institución museística busca no solo poner en valor el mayor hito en la trayectoria poética del autor de 'Platero y yo', sino reivindicar el papel fundamental que desempeñó Zenobia Camprubí en el desarrollo y consolidación de la obra del universal poeta moguereño.