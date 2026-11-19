Archivo - Las marismas de Doñana. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El informe sobre la situación cuantitativa y evolución de niveles en los acuíferos de Doñana en el año hidrológico 2025-2026, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), concluye que el Parque Nacional ha vivido un nuevo año "húmedo", el segundo desde 2010-2011 y con "menos extracciones", pero estos datos "no bastan todavía para revertir tendencias", ya que a largo plazo el estado del acuífero es "desfavorable" puesto que 14 de los 16 sectores continúan con descenso "estadísticamente significativo".

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la precipitación del año hidrológico fue de 613 mm, se trata de un año hidrológicamente "normal", con un 111% de la media, el segundo después de el periodo de trece años de sequía (entre el 2011/12 y el 2023/24", que el informe considera "ya como el peor". Por otra parte, el informe también analiza la temperatura media anual, que ha sido de 19ºC, la tercera más alta de la serie 1978/79-2025/26.

Por otro lado, el informe ha analizado, a corto plazo, los piezómetros --que miden las aguas subterráneas--. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha seleccionado para este informe un total de 166 puntos con serie continua desde el año 1993/94. Así la situación piezométrica de las MASb es de "0,48, coherente con el de la precipitación, que con 613 mm ha sido de 0,57 y alcanza el valor mínimo aceptable de 0,43".

A grandes rasgos se agrupan en dos categorías, por un lado, sectores con un estado piezométrico acorde a la pluviometría como los de Sur de Villamanrique (confinado), Marismas, Sur Arroyo de La Rocina, Ecotono Vera Retuerta, Lagunas de Doñana, Zona Norte, Arroyo de la Rocina, Zona Costera, Cabecera Norte de La Rocina y Abalario.

Por otro lado, sectores con un estado piezométrico peor que el que puede esperarse de la pluviometría del año hidrológico como Ecotono Norte, Norte Arroyo de la Rocina, Cabecera Sur de La Rocina, Norte del Rocío, Sector Intermedio y Sur de Villamanrique (libre).

No obstante, para determinar el estado de un piezómetro, un acuífero o una masa de agua también es "relevante" su tendencia. La evolución de las precipitaciones muestra "una tendencia descendente, con un 0,50% anual de pendiente" pero que "no alcanza la significancia estadística".

Según el informe, solo hay dos sectores "sin tendencia estadísticamente significativa", Ecotono Vera Retuerta y Sur del Arroyo de la Rocina. En todos los demás sectores se alcanza la "significancia estadística en los descensos". El sector Lagunas de Doñana, del máximo valor ambiental, ha pasado de un descenso de 1,18 % anual a 0,95 %. Sin embargo, "no basta para que la tendencia deje de ser estadísticamente significativa".

NITRATOS

Por otra parte, se ha realizado el seguimiento de las concentraciones de nitratos en el año 2025-2026. En total se han llevado a cabo 173 medidas, de las cuales 87 fueron realizadas en la primera campaña y 86 en la segunda. En cuanto a los puntos de muestreo, 132 muestras se tomaron en 65 puntos situados en masas de agua subterránea y 41 en 24 puntos situados en masas de agua superficial.

En el caso de las aguas subteráneas, 24 se tomaron a una profundidad considerada "somera", es decir, menor de 34 metros de profundidad, siendo el promedio de la concentración de nitrato en estas muestras de 46 mg/l y la mediana de 22,7 mg/l. Por otro lado, en los 12 puntos de toma de muestras más profundos empleados (de 60 a 197 metros de profundidad, promedio 119 m) se obtuvieron valores de concentraciones de nitrato de 6,3 mg/l de promedio y 2 mg/l de mediana.

Las masas de agua subterránea donde mayor concentración de nitrato se encontró fueron La Rocina y Almonte. La primera está declarada como "en riesgo de no alcanzar el buen estado químico" y la segunda se clasifica como "en mal estado químico" desde el informe de seguimiento correspondiente al año 2021/22. En cuanto a las aguas superficiales, las concentraciones más altas de nitratos se localizaron en la desembocadura del arroyo de La Cañada, con 113 mg/l.

LAGUNAS PERIDUNALES

Por otro lado, en cuanto al seguimiento de inundación de las lagunas peridunales, el valor promedio de la superficie inundada (29,4 ha) para el conjunto en 2025/2026 coincide con el 100% de la mediana del periodo de referencia. En este caso se ha usado el valor local de precipitación de la estación 'Palacio Doñana' con 563 mm en el año 2025/26 y un valor medio de 527 mm en el periodo de referencia de 1993/94-2025/26.

Debe destacarse que la laguna de Santa Olalla, clasificada como permanente, ha vuelto a mantener una amplia lámina de agua a lo largo de todo el estiaje y vuelve a comportarse como una de carácter permanente.

Por otra parte, según los trabajos realizados por la Universidad Pablo de Olavide, las lagunas de Sopetón, Santa Olalla y Dulce muestran "una recuperación hidrológica completa con niveles por encima de la media". Sin embargo, las más cercanas a Matalascañas, como Charco del Toro, en este caso el Zacallón, y la laguna de Zahíllo "no han tenido una recuperación de los niveles tras las lluvias". "Esto está, con toda probabilidad, relacionado con las extracciones para abastecimiento: se han comportado como sistemas de recarga, con la consiguiente reducción de su hidroperiodo", indica el informe.

CONCLUSIONES

El informe señala, como conclusiones, que la tendencia que marcan los piezómetros tiene un valor medio del indicador de 0,49, "algo inferior" pero "estadísticamente coherente con el de la lluvia de 2025/26 (0,57). Mientras que la tendencia a largo plazo es de "una evolución desfavorable", ya que el número de sectores con descenso "estadísticamente significativo" pasa de siete de un total de 16 en 2012/13 a 14 en 2022/23 (figura 11), cifra que se ha mantenido posteriormente. El conjunto de todos los piezómetros alcanzó este umbral en 2014/15.

El episodio lluvioso que comenzó en 2024/25 ha permitido una recuperación media de 0,68 metros en los niveles piezométricos y 0,24 unidades en el Ie, pero "no ha bastado todavía para revertir tendencias". Todo ello a pesar de que las extracciones han disminuido en 10,5 hm3 desde 2015 --6,8 hm3 tras la compra Los Mimbrales y 3,7 hm3 tras la sustitución por aguas superficiales en la zona de Arroyo de Don Gil--.

De este modo, la CHG afirma que, "a pesar los avances conseguidos", sigue habiendo zonas del acuífero donde "no se han alcanzado los objetivos ambientales" y el estado de los ecosistemas terrestres dependientes "sigue comprometido", lo que se evidencia en que "tres de las cinco MASb integrantes del sistema acuífero no alcanzan el buen estado cuantitativo".

Esto obliga a la administración hidráulica a tomar una serie de medidas para "asegurar el no deterioro", así como a realizar "todas las acciones posibles para revertir este mal estado con vistas al horizonte de 2027". También es "urgente" que por parte de la autoridad competente se tomen medidas para "mantener los niveles de nitratos".

Así, la entidad recomienda, dentro de la estrategia para el buen estado de las MASb de Doñana el incremento cero de la superficie susceptible de obtener concesión, la aplicación rigurosa de la legalidad mediante el cierre de captaciones ilegales y eliminación de regadíos no legalizables. .

Además, contempla la reversión de la tendencia descendente, especialmente en los sectores entre El Rocío y Villamanrique, así como medidas para disminuir las extracciones en la zona de contacto entre las MASb Almonte y Marismas.

Asimismo, se contempla la reubicación de los sondeos de Matalascañas más próximos al Parque Nacional y mejora de la red de abastecimiento existente, la ejecución de la conexión con la ETAP del Tinto, o el recrecimiento del embalse del Agrio para sustituir aguas subterráneas por superficiales, entre otras medidas.