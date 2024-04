La DOP Condado de Huelva espera que la cosecha 2024 sea "buena" y vigilará para evitar problemas con el mildium

HUELVA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Consejo Regulador de las denominaciones de origen protegidas (DOP) Condado de Huelva, Vinagre del Condado y Vino Naranja del Condado de Huelva, Antonio Izquierdo, ha señalado que el viñedo se encuentra en estas fechas "en un momento crucial" al estar "a mitad del año vitivinícola" cuando "se comienzan a ver los frutos que empieza a dar el campo", toda vez que ha subrayado que si el tiempo se comporta "como más o menos como hemos tenido este año", espera que la cosecha de 2024 sea "buena", aunque ya ha habido algún brote de mildium.

Así lo ha indicado Izquierdo en declaraciones a Europa Press, donde ha señalado que los servicios técnicos visitan la viña y el campo "permanentemente" y han visto que "podía haber algún problema con el hongo mildium y ya se ha detectado algún brote, que se está tratando", por lo que ha afirmado que estarán "vigilantes" estos meses de abril y mayo que "son difíciles" porque las lluvias y los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que aparezca este hongo.

"Con las lluvias que se prevén en una semana y media o dos y estos cambios bruscos de temperatura, con calor ahora, esos contrastes, hacen que el mildium pueda florecer. Así que hay que estar permanentemente vigilantes y tratando los viñedos y, una vez que llueva, volver a tratar porque ya tuvimos hace tres años desgraciadamente la experiencia, pero esto ha servido para que nos coja un poquito más aleccionados y hacemos todo lo posible, pero contra la naturaleza tampoco se puede ir", ha remarcado.

En este sentido, ha explicado que esta es "otra de las dificultades que tienen los agricultores en la viña" que es un cultivo leñoso "que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre hay que estar en permanente vigilancia".

Respecto a si las lluvias abundantes de la Semana Santa han podido dañar la viña, Izquierdo ha señalado que, al ser un cultivo leñoso "es muy sufrida y la Zalema, concretamente, todavía más", recordando que "es una viña que ha sufrido mildium y otro tipo de plagas y, sin embargo, al ser resistente, la Zalema ha tenido mucha potencia y mucha fuerza y la producción en general es buena".

"Lo que pasa es que también es verdad que el cultivo de la viña necesita agua y en este caso estamos en una zona de España y Europa donde nosotros no podemos regar salvo que haya estrés hídrico y nos den a lo mejor esa solicitud a través del Ministerio y de la Consejería de Agricultura, pero inicialmente nosotros regar no podemos, por tanto, la viña tiene que nutrirse de los rocíos de las de las noches y de las mañanas, del subsuelo, o de lo que llueva", ha manifestado antes de apuntar que "si el tiempo más o menos está como el que hemos tenido este año, no va a haber ningún problema y se prevé que la cosecha sea normal, una cosecha buena", ha concluido.

En la actualidad, las Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva cuentan con un viñedo de unas 2.050 hectáreas, siendo las variedades blancas las más representativas y, de éstas, la uva Zalema.

Este viñedo se encuentra en dieciocho términos municipales: Almonte, Beas, Bollullos par del Condado, Bonares, Chucena, Gibraleón, Hinojos, La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa, amparando a veinticinco bodegas y cooperativas de la comarca. En total son 21 bodegas y cooperativas las que forman la DOP, de las cuales once son de vino naranja y nueve de vinagres.

DATOS DE LA CAMPAÑA ANTERIOR

La vendimia del Condado de Huelva finalizó el año 2023 con una producción total de algo más de 21 millones de kilos de uva de "buena calidad", aunque esta cosecha registra un descenso con respecto al pasado año, cuando se recogieron 24,1 millones de kilos. Por otra parte, las hectáreas de viñedo registradas en la vendimia de 2023 fueron 2.016, frente a las 2.123 de la vendimia 2022.

Con respecto a la producción de las variedades blancas, donde se engloba en un 92% la variedad Zalema, cabe decir que se cosecharon un total de 20,5 millones de kilos frente a los 23,5 millones de kilos de uva de la vendimia 2022. En las variedades tintas la producción con respecto a la vendimia 2023 ha disminuido cosechándose un total de 488.498 kilos de uva, frente a los 625.271 kilos de uva de la vendimia 2022. Asimismo, los datos analíticos de los mostos producidos de variedades blancas tuvieron un grado medio de 10,00 ºBe, pH en torno a 3,55 y acidez de 4,30 g/l expresada en tartárico.