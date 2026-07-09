Duncan Dhu, Vanesa Martín, Ana Torroja o Camela, protagonistas del festival playa sonora de La Antilla (Huelva)

Visita a las instaciones del festival playa sonora de La Antilla. - AYUNTAMIENTO DE LEPE

LEPE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Duncan Dhu, Vanesa Martín, Ana Torroja o Camela serán algunos de los artistas que darán cita este verano en el Festival Playa Sonora de La Antilla, que se celebrará los días 24, 25, 26 y 31 de julio, y el 1, 7, 8 y 9 de agosto. Se trata de la segunda edición de este festival en las playas de Lepe, convirtiendo a la localiad en "epicentro" de la actividad cultural de la costa occidental de Huelva.

Según ha indicado el Ayuntamiento lepero en una nota de prensa, este jueves se han dado detalles de este macroevento musical en la explanada del puerto de El Terrón, donde se están instalando los escenarios del festival, con la presencia del Alcalde de Lepe, Adolfo Verano, miembros del Grupo de Gobierno Municipal y representantes de Inala Producciones.

Tras el éxito de la pasada edición, el Festival Playa Sonora de La Antilla ofrecerá ocho días, a pocos metros del océano Atlántico, donde se unirán música, diversión y el mejor ambiente con una mezcla explosiva de artistas que harán vibrar al público asistente.

El Festival Playa Sonora de La Antilla contará con grupos y artistas musicales de primer nivel, que actuarán durante tres fines de semana consecutivos de los meses de julio y agosto. El viernes, 24 de julio, inaugurará el festival, Macaco, con un cartel que completan Miguel Campello, el grupo Duncan Dhu y Morochos. La siguiente jornada, la del sábado 25 de julio será el turno de Ana Torroja, Celtas Cortos y la música del DJ Pulpo. El fin de semana musical culminará el domingo, 26 de julio, con una Noche de Carnaval.

El siguiente plato fuerte llega el viernes 31 de julio con las actuaciones del legendario grupo Camela, al que seguirá el sevillano Siempre Así y que cerrará la cantante ayamontina María Isabel. El sábado, 1 de agosto, el escenario del Playa Sonora estará copado por La, La Love You, Nena Daconte, Tu Otra Bonita y Vera Fauna.

En el último fin de semana del festival las actuaciones comenzarán el viernes, 7 de agosto, con los espectáculos de Aarón Sevilla, Lagore, Ricardo del Toro y JC Morillo; otro de los platos fuertes llegará el sábado, 8 de agosto, con las actuaciones de Vanesa Martín y de Fran Cortés, y finalmente cerrarán el festival Aguilera y Mení el domingo 9 de agosto con su aplaudido espectáculo cómico 'Misión:Impro-sible'.

"Un cartel extraordinario, pensado para todos los públicos, que está despertando el interés de personas de todos los puntos de España. Eso demuestra que Playa Sonora no es solo un festival; es un potente escaparate para La Antilla, para El Terrón, para Lepe. Cada persona que viene a disfrutar de un concierto también conoce nuestra playa, algunos duermen en nuestros alojamientos, consumen en nuestros restaurantes, compran en nuestros comercios y descubren un destino al que después quiere volver", ha destacado el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, durante la presentación.

Por su parte, Julián Gutiérrez, de Inala Producciones, que ha valorado tanto el respaldo institucional como del público en este evento, hasta convertirlo en "uno de los grandes atractivos estivales" de la provincia, anunció como novedad de esta edición, que el recinto estará cubierto de césped en toda su extensión.

El Festival Playa Sonora de La Antilla, con más de 20 conciertos en directo, se celebrará los días 24, 25, 26 y 31 de julio, y 1, 7, 8 y 9 de agosto, en las inmediaciones del puerto de El Terrón, en la explanada de acceso al recinto romero de La Bella.

Cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Lepe, la Diputación Provincial de Huelva y la Agencia Destino Huelva. Promovido por Inala Producciones, Tomi Gira, Oton y la colaboración de Pavarotti, Santa Pura Club y eventick.