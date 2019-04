Echenique apuesta por dotar a Huelva de trenes de cercanía y media distancia "seguros y veloces"

Publicado 25/04/2019 17:24:22 CET

HUELVA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha apostado este jueves por dotar a Huelva de trenes de cercanía y media distancia seguros y veloces, unas líneas dignas para los usuarios para que la gente se pueda trasladar "dignamente".

Echenique ha arropado al candidato por Huelva al Congreso por Unidas Podemos Alejandro García en un acto en el Campus del Carmen de la Universidad de Huelva, en el que también ha participado María del Carmen Valera, candidata al Senado, según ha informado Unidas Podemos en un comunicado.

El dirigente de Podemos ha destacado el déficit existente en la provincia de Huelva en cuanto a infraestructuras y, sobre todo, se ha referido a las líneas ferroviarias, "unas líneas deficientes, lentas y con continuos percances en sus trayectos".

Según ha explicado, su organización "da las garantías de cómo se van a pagar esas líneas, ya que somos la única fuerza política que no se financia a través de los bancos, y que pedimos que éstos devuelvan los 60.000 millones de euros que le hemos prestado todos los españoles".

Las demás fuerzas políticas, ha proseguido Echenique, "también harán promesas electorales para mejorar las infraestructuras de la provincia de Huelva, pero si no luchan para recuperar el rescate bancario, o bien lo pagan con billetes del 'Monopoli' o no lo pagarán y, por lo tanto, no lo harán, siendo Huelva la más perjudicada".

Así, según ha asegurado Echenique, el objetivo es que haya representación de la provincia de Huelva en el Congreso de Unidas Podemos, y además "con el voto a nuestra formación política evitaremos que haya representación de la extrema derecha por Huelva en el Congreso de los Diputados".

En definitiva, Unidas Podemos "no es sólo la garantía de que habrá políticas progresistas en el conjunto del país, sino que además, es la garantía de que podemos frenar a la extrema derecha en España y también en la provincia de Huelva", ha concluido.