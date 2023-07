Ecologistas en Acción celebra que el juez "considere" que el proyecto de La Joya de Huelva "pueda dañar a la necrópolis"

HUELVA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ecologistas en Acción Huelva, Luis Domínguez Bonet, ha celebrado este lunes que el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Huelva, a través de un auto, haya tomado medidas cautelares en contra del proyecto urbanístico de La Joya de la capital, ya que "considera que hay peligro de colapso y de daño a la necrópolis".

En rueda de prensa, junto a la portavoz de 'Huelva Te Mira', Alicia de Navascués, el coordinador de Ecologistas en Acción ha recordado que el juez ha concedido la medida cautelar solicitada por la propia asociación al recurrir el acuerdo del Ayuntamiento de la capital onubense por el que el pasado mes de marzo se aprobaba el proyecto de urbanización del Cabezo de la Joya.

En este sentido, ha señalado que lo "novedoso" del tema es que "no es habitual que se concedan unas medidas cautelares", ya que "casi siempre, los jueces no intervienen", pero en este caso, "ha considerado razonable que no se admita ninguna construcción, ninguna medida urbanística, según lo aprobado en la modificación del Plan Especial de La Joya", además de que con este auto "se paralizan las obras, aunque bien es verdad que no es definitivo".

"El juez realiza este auto por dos razones. En primer lugar, porque ha valorado la importancia como Bien de Interés Cultural de la necrópolis de La Joya, y por tanto considera que en el proyecto de urbanización hay peligro por colapso del flanco noroeste para la continuidad de los restos y la seguridad de los vecinos", ha explicado.

Al respecto, ha detallado que el segundo argumento que proporciona el juez es que cualquier movimiento de tierra puede ser irreversible y dañar a la necrópolis", por lo que "establece las medidas cautelares hasta que sea firme y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en cuyo seno hay dos recursos de 'Huelva Te Mira' y de Ecologistas en Acción, falle definitivamente".

Por otro lado, ha señalado que "no ha habido" alegaciones ni por el Ayuntamiento ni por nadie" que haga que el juez "pueda replantearse su auto", pero "las razones son claras y son contundentes", por lo que esperan que esta decisión "sea firme".

"Este auto es un éxito, aunque sea parcial, del movimiento ciudadano, de la gente que venimos defendiendo los cabezos, y en este caso el de la Joya, y por otro lado también queremos hacer un pequeño llamamiento a la nueva Corporación Municipal porque tiene las posibilidades de cambiar esta política", ha valorado.

Por su parte, Navascúes ha remarcado que el magistrado ha sido "bastante contundente" y ha visto pruebas "claras en un informe pericial que hemos encargado de forma colectiva, tanto Ecologistas en Acción como 'Huelva Te Mira', que se ha hecho sobre el proyecto de urbanización".

"En ese informe pericial se señalan una serie de cuestiones de forma que el juez se ha pronunciado de forma rotunda apreciando esos riesgos claros contra la estabilidad del propio cabezo que acoge la necrópolis tartessica de La Joya y contra las personas que pueden deambular por el entorno", ha abundado.

Por ello, ha reiterado que se trata de "un éxito total" de la movilización ciudadana y de "la competencia y la capacidad que tiene la sociedad onubense para interponer recursos con rigor y con contundencia", ya que ha recordado que junto al de Ecologistas en Acción, 'Huelva Te Mira" presentó otro recurso contra este proyecto que está en vía de sentencia.

Por otro lado, la portavoz de 'Huelva Te Mira' ha avanzado que el colectivo ha pedido una reunión con la nueva alcaldesa, Pilar Miranda, que ya en campaña electoral "se comprometió a defender los cabezos de Huelva" y este hito judicial "le afecta directamente, puesto que es el Ayuntamiento quien puede y debe tomar primero la medida de parar todo lo que se quiera mover aquí en el cabezo, pero después es quien tiene la capacidad de tomar medidas".