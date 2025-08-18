Efectivos del Infoca actúan para sofocar un incendio declarado en el paraje Matalagrana de Hinojos (Huelva)

Imagen del paraje Matalagrana de Hinojos afectado por las llamas. - INFOCA

HINOJOS (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja para sofocar un incendio declarado en la tarde de este lunes en el paraje Matalagrana, perteneciente al término municipal de Hinojos (Huelva).

Según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego ha sido declarado en torno a las 17,33 horas de este lunes.

En el terreno combaten el incendio dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente y dos autobombas.

En un primer momento también se han movilizado medios aéreos, en concreto, un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra. Sin embargo, estos han sido retirados tras la "evolución positiva" del fuego, según han informado fuentes del servicio a Europa Press.