Efectivos del Infoca (Huelva) trabajan en un incendio declarado en Gibraleón esta madrugada

GRIBALEÓN (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan desde las 00,52 horas de este lunes en un incendio declarado en el paraje Cañada del Corcho en el término municipal de Gibraleón (Huelva).

Según han indicado desde el Plan Infoca a Europa Press, se trata de una zona de pasto bajo pinar con mucho pastizal y el incendio se ha originado en la madrugada de este lunes y, de momento, no se han desplazado medios aéreos al lugar.

En concreto, se encuentran trabajando para sofocar el fuego cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente; cuatro vehículos autobombas y un buldócer.

Asimismo, este fin de semana el Infoca ha registrado en la provincia un conato de incendio en Lucena del Puerto, dos conatos en Beas, y han colaborado en uno no forestal en Manzanilla.