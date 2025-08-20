Efectivos del Infoca trabajan en un incendio declarado en el paraje 'Valdesevilla' de Aracena (Huelva)

ARACENA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabaja este martes en un incendio declarado a las 18,02 horas en el paraje 'Valdesevilla' del término municipal de Aracena, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva).

Según indica el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, hasta el terreno se ha desplazado por tierra tres grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo Contra Incendios (BRICA), dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente y dos vehículos autobomba.

Asimismo, se trabaja por aire para la extinción de este fuego con tres helicópteros, uno semipesado, otro pesado y uno ligero, así como con dos aviones de carga en tierra.