Emerita incrementa los recursos minerales en Huelva con un aumento de un 35% de los indicados y un 44% de los inferidos

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía canadiense Emerita Resources Corp ha anunciado un "importante avance" en su proyecto Iberian Belt West (IBW), ubicado en la provincia de Huelva, con un incremento del 35% en los recursos minerales indicados y del 44% en los recursos inferidos, según la nueva estimación realizada por la consultora internacional Wardell Armstrong International Limited (WAI).

Según ha indicado la compañía, estos resultados "consolidan" a IBW como un proyecto "estratégico" para el desarrollo económico y social de la región, "promoviendo empleo y nuevas oportunidades", por lo que supone un proyecto "clave para el desarrollo de Huelva", ha subrayado.

El incremento de recursos se basa en una campaña de perforación realizada por Emerita que abarcó 105,500 metros en 299 sondeos distribuidos en tres depósitos minerales: La Romanera, La Infanta y el recién incorporado El Cura. Este último destaca por su alta concentración de cobre y oro, lo que "diversifica el potencial de explotación y refuerza la competitividad del proyecto en el sector minero europeo".

Además del crecimiento en volumen de recursos, se ha logrado una "mejora significativa" en la calidad de los metales extraídos. En particular, la cantidad de oro en la categoría de recursos indicados ha aumentado un 24%, "fortaleciendo el atractivo del yacimiento para futuras inversiones y oportunidades industriales en la zona".

Por ello, Emerita ha destacado que el proyecto IBW "no solo representa una oportunidad de expansión minera, sino que también está diseñado para generar un impacto positivo en la provincia de Huelva". Emerita Resources trabaja en "estrecha" colaboración con autoridades locales y comunidades "para garantizar un desarrollo sostenible, con programas de formación e innovación tecnológica a través de su Fundación Emerita Compromiso Sostenible".

PROYECCIÓN DE FUTURO

El proyecto Iberian Belt West sigue en fase de expansión, con los tres depósitos aún abiertos para campañas de exploración adicionales y estudios técnicos que "optimizan" su viabilidad económica y ambiental. El reciente permiso otorgado en Ontario, aledaño a los depósitos de IBW, permite a Emerita iniciar la exploración y añade 5.600 hectáreas adicionales al proyecto Iberian Belt West, aumentando la superficie del proyecto de 2.400 hectáreas a 8.000 hectáreas aproximadamente.

Con esta actualización de recursos y la incorporación de El Cura, Emerita Resources consolida su posición como "un actor clave" en la minería europea, "reafirmando su apuesta por Huelva como un epicentro de desarrollo industrial, tecnológico y social en el sector extractivo", según destacó el presidente de la empresa, Joaquín Merino Márquez.

Este lunes, Emerita Resources Corp ha anunciado al mercado los nuevos recursos minerales de su proyecto IBW, fruto de los trabajos de exploración que llevan a cabo desde 2021 sin interrupción. Dichos recursos han alcanzado casi los 19 millones de toneladas y otros siete en las categorías de indicados e inferidos respectivamente, lo que supone un incremento del 35% y 44% respecto del recurso anterior de 2023, con contenidos "importantes" en metales base --zinc, cobre y plomo-- y sobre todo en oro, alcanzando las 783.000 onzas del metal amarillo.

"La combinación del método científico y capacidad financiera ha dado sus resultados. No importa el gasto que se realice en exploración, que sin un concepto geológico acertado no habrá éxito; y sin soporte financiero que entienda la exploración y su alto riesgo, el concepto geológico por sí solo no dará tampoco sus frutos. Desde Emerita Resources Corp hemos contribuido con estas dos cosas. Hemos invertido más de 26 millones de euros de fondos propios y nuestros geólogos y técnicos han aportado su experiencia y talento", ha remarcado Merino.

Asimismo, ha subrayado que estos resultados refuerzan el "compromiso" de la compañía con Huelva y con el crecimiento "responsable" del sector minero. El siguiente objetivo que se ha marcado la Emertia es el de construir una mina "que ponga en valor estos recursos y con ello el crecimiento económico sostenido".

La compañía tiene solicitado desde diciembre de 2023 el pase a concesión de explotación y continúa avanzando en la obtención de permisos y en la planificación de una operación sostenible. Por ello, desde Emerita se ha remarcado que lo conseguido es "aún más relevante en las circunstancias actuales", con "un modelo político mundial de bloques de poder contrapuestos, donde el acceso a los recursos naturales son clave para el desarrollo tecnológico y el cambio de modelo energético" donde "la Unión Europea no puede quedarse atrás".

"Puede que, por primera vez, regiones ricas de centro Europa estén dependiendo del Andévalo Occidental de Huelva, mirando a Paymogo y Puebla de Guzmán. Es muy probable que en un plazo corto de tiempo sea nuestra comarca el centro que atraiga la tecnología puesto que de aquí saldrán los metales. Las industrias automotrices, química, agrícola, energías renovables incluso el mismísimo sistema financiero nos mire como la fuente que dará vida a sus actividades gracias a nuestro esfuerzo, determinación y capacidades", ha afirmado Merino.

Emerita Resources continúa con la exploración y mantiene cuatro perforadoras, un equipo de más de 40 personas dedicadas al proyecto IBW, con "el convencimiento de que los éxitos continuarán" y seguirán "expandiendo los recursos y, con ello, la robustez del proyecto minero" que esperan que "pueda comenzar pronto".