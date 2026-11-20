El actor Sebastián Haro recibe el Premio al Mejor Cineasta de Andalucía de Canal Sur en el Festival de Huelva. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha concedido el premio al Mejor Cineasta de Andalucía, otorgado en el marco del 52 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, al actor granadino Sebastián Haro. Con este galardón, la cadena pública reconoce su extensa trayectoria profesional vinculada al cine, el teatro y la televisión, así como su contribución al desarrollo y la proyección del audiovisual andaluz.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, Sebastián Haro ha recibido el reconocimiento en la Casa Colón, de manos de la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, Isabel Cabrera, en un acto en el que también han estado presentes el director del Festival, Manuel H. Martín; la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Pilar Miranda; y la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; entre otras autoridades.

Por parte de RTVA, también han asistido el consejero Francisco J. Rodríguez Roa; el director territorial en Huelva, Norberto Javier; la responsable del departamento de Cine, Paola Sainz de Baranda; y Marta Cervantes, del mismo departamento.

El actor ha reivindicado su vínculo con su tierra al recoger el galardón. "Me siento andaluz desde que me levanto hasta que me acuesto", ha confesado.

En una intervención marcada por el recuerdo de sus padres, Haro ha compartido la reacción de su padre cuando le anunció que quería dedicarse a la interpretación. "Me dijo que estaba loco", ha señalado, pero aquella primera respuesta cambió después de un estreno teatral en el Lope de Vega, donde Haro compartía escenario con Juan Diego. Al terminar la función, su padre lo abrazó y reconoció que se había equivocado, que la interpretación era lo suyo.

El actor ha evocado ese momento al dedicarle el reconocimiento. "Este premio se lo dedico a él, y todos mis personajes son mi padre. Cuando trabajo lo hago desde mi padre y desde ese niño que yo era", ha explicado, tras extender la dedicatoria también a su madre.

Por su parte, la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, Isabel Cabrera, ha expresado la satisfacción de entregar un premio desde el convencimiento de los méritos de quien lo recibe. Cabrera ha recordado que Haro sintió desde pequeño el impulso de interpretar y ha destacado su compromiso con su tierra, ya que es "una persona que siempre ha estado comprometida con Andalucía y que es muy versátil, con una gran trayectoria en cine, televisión y teatro".

La representante de Canal Sur también ha subrayado la aportación del actor a la formación de nuevas generaciones, puesto que "apoya también a los jóvenes que se están formando, generando talento andaluz e impulsando a las nuevas voces de nuestro cine".

Sebastián Haro Nacido en Granada en 1964, Sebastián Haro se formó en el Instituto del Teatro de Sevilla y ha construido una extensa trayectoria interpretativa. A lo largo de su carrera, ha trabajado con destacados directores del cine español y ha mantenido una estrecha vinculación con numerosas producciones andaluzas, compaginando su actividad artística con la docencia.

En el cine ha participado en títulos como 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro; 'Siete mesas de billar francés', de Gracia Querejeta; 'A cambio de nada', de Daniel Guzmán; 'Segundo premio', de Isaki Lacuesta; y 'Los tortuga', de Belén Funes. Su trabajo más reciente es 'Anochece', de Fernando Franco.

En televisión ha formado parte de series como 'La peste', 'La fortuna', 'La chica de la nieve', 'Marbella' y 'Anatomía de un instante'.

En teatro destaca su interpretación en 'La otra mano de Cervantes', por la que obtuvo el Premio Lorca del Teatro Andaluz a la Mejor Interpretación Masculina.

Su trabajo ha sido reconocido en festivales nacionales e internacionales, con varios premios a la mejor interpretación por 'La primera cita', además de homenajes en los festivales de Cine de Alejandría y Burguillos. También ha recibido nominaciones a los Premios ASECAN y Carmen del Cine Andaluz. En 2012 fundó el Laboratorio de Interpretación de Sevilla, donde ejerce como profesor.

PELÍCULAS PARTICIPADAS POR CANAL SUR

El apoyo de Canal Sur al cine andaluz tiene reflejo en la programación del certamen iberoamericano, que cuenta en esta edición con ocho producciones participadas por la cadena pública.

Entre los largometrajes de ficción figuran 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa, dentro del Día del Cine Español, y 'Un hijo', de Nacho La Casa, en la sección Latidos. Por lo que respecta a los documentales, Talento Andaluz reúne '200 vidas. Paco Rabal', 'Anguita. El hombre de los tres siglos', 'Plus Ultra' y 'Todos los días domingo', además de 'Back in time!', fuera de concurso. A ellos se suma 'Acuérdate de mí', en la sección Latidos.