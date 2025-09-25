El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva reclamará en Pleno que se retomen las obras para finalizar Alcolea

El primer teniente alcalde y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente alcalde y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha avanzado que en el próximo Pleno reclamarán que el Gobierno de España retome las obras para finalizar la presa de Alcolea "o en su defecto, permita a la Junta de Andalucía ejecutarla, tras su oferta para financiarla".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el edil ha apuntado que son "muchas las razones para que se retomen las obras y se finalice la Presa de Alcolea", porque "además de una planificación aprobada, un convenio Estado y Junta que sigue vigente y una obra al 23% de ejecución, Alcolea es fundamental para la economía, la vida y la seguridad de la ciudad de Huelva y su provincia".

"Supone garantizar la seguridad hídrica de la población de Huelva; protegernos de graves riesgos, incluso el de inundación; y favorecer la capacidad de almacenar agua sin restricciones para el suministro de nuestros agricultores, la industria, el turismo y el abastecimiento humano", ha abundado.

De esta forma, el equipo de gobierno exigirá "el desbloqueo inmediato de las obras de la presa de Alcolea" que, a juicio de Arias, "no pueden esperar más", por ello, ha dado la "oportunidad" al PSOE y a su portavoz, Gabriel Cruz, para que explique "por qué ha reconocido públicamente y sin ningún rubor que el Gobierno de España y sus socios no la van a realizar, incluso rechazando el compromiso firme y público del Gobierno de Juanma Moreno para terminar una obra que aún siendo competencia del Gobierno Central, la Junta está dispuesta a financiar y terminar".

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Por otro lado, la segunda moción que eleva a Pleno el equipo de Gobierno responde a una petición de la Fundación Secretariado Gitano para "reconocer una justa reivindicación cuando se cumplen 600 años de la presencia del pueblo gitano en la península ibérica".

El objetivo de la moción es "ratificar en Pleno el compromiso de avanzar en la igualdad y el reconocimiento del pueblo gitano" respondiendo a su demanda de estar presentes en la Constitución cuando llegue el momento de actualizarla.

Además, la moción recoge el "compromiso firme de garantía de sus derechos individuales, igualdad de oportunidades e igualdad de trato y al mismo tiempo, el reconocimiento, protección y defensa de sus derechos colectivos como minoría, derechos que pasan por preservar y promover su patrimonio cultural: historia, cultura y símbolos de identidad".

En este sentido, Arias ha apuntado actuaciones como "la determinación de un espacio en la ciudad, como lugar del pueblo gitano, símbolo de su aportación social y cultural que se podría rotular con una placa alusiva a los 600 años de existencia de los gitanos en nuestro país o con algún tipo de monolito o símbolo como la rueda que está presente en la bandera del pueblo gitano, para simbolizar la existencia del pueblo gitano en la localidad".