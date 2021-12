Espadas aboga por el municipalismo y por una "segunda descentralización" para trasladar recursos a los ayuntamientos

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha abogado este sábado por el municipalismo para conseguir recuperar la "confianza de los ciudadanos" en la política ya que considera que están "cansados de confrontación", al tiempo que ha señalado que es "el momento de la madurez de la administración local en España", por lo que apuesta por una "segunda descentralización" para dar "más recursos y capacidades" a los ayuntamientos, que es "la administración en la que más confían los ciudadanos".

Durante su intervención en la clausura del 14º Congreso Provincial del PSOE de Huelva, el líder de los socialistas andaluces ha apuntado que una administración regional debe creer "que los recursos no se gestionan mejor por tomar las decisiones desde una consejería en Sevilla" sino que, al contrario, se hace "siendo capaz de conciliar esos intereses con el territorio y transferir los recursos para se gestionen directamente desde los ayuntamientos y con el apoyo de las diputaciones".

En este punto, ha señalado que Andalucía "va a ser la primera en la que eso se haga realidad" cuando "sea presidente de la Junta de Andalucía".

"La segunda descentralización municipal para trasladar recursos a los ayuntamientos desde la comunidad autónoma. Lo vamos a hacer en servicios sociales y en empleo porque son dos patas fundamentales para que los ciudadanos nos crean", ha reseñado, toda vez que ha afirmado que esto es "una gran transformación del modelo y un gran avance democrático".

Espadas se ha mostrado "convencido" de que "sería mucho más eficiente" la gestión de esos recursos transferidos de manera "correcta y bien cuantificada" y "no como se han hecho en otras ocasiones, donde pasamos el problema y al final acabamos teniendo que asumirlos sin los recursos suficientes".

"Yo soy un convencido de eso porque llevo diez años trabajando en la administración local y antes estuve 20 en la Junta de Andalucía. No creo que pueda haber muchas personas que puedan tener la experiencia de haber estado en ambos sitios y con esa responsabilidad".

En este sentido, ha manifestado que "es una auténtica vergüenza que más de 500 millones de euros transferidos a Andalucía desde el Gobierno de España sigan durmiendo el sueño de los justos", lo que considera una "falta de diligencia" y de "responsabilidad", toda vez que ha indicado que el Gobierno de España ha sido "la única administración que ha trabajado durante todo el año sacando convocatorias para empezar a generar proyectos en el territorio e ir dibujando esa financiación que transforme la realidad del modelo productivo".

A este respecto, ha señalado que la Junta es "incapaz de gestionar esos recursos" porque "no se lo creen" ya que "el problema no es que no haya recursos, es de prioridades políticas", al tiempo que ha asegurado que los socialistas cambiarán el modelo de financiación económica.

Por todo ello, Espadas ha señalado que "hay motivos suficientes" para "salir a la calle" a exponer la propuestas del PSOE-A y a pedir "de nuevo la confianza" de la ciudadanía "para volver a gobernar Andalucía", así como se ha referido a las movilizaciones de 1977, destacando que el PSOE "fue capaz de canalizar a más de dos millones de andaluces que pidieron su autonomía", apuntando que ese era "el mismo PSOE que ahora en 2022 tendrá que salir a la calle a movilizarse para frenar el retroceso de la autonomía y de los derechos consolidados".

"Tenemos ocho equipos renovados, fuertes y con convicción en cada una de las ejecutivas de las ocho provincias dispuestas a batirse el cobre. Estas son nuestras elecciones, este es nuestro momento, este es el proyecto de los socialistas de Andalucía porque, como dice el eslogan, somos socialistas, somos Andalucía", ha agregado antes de agradecer a los socialistas de Huelva su "gran trabajo" y "tener la ilusión y la fuerza de ser volver a ser decisivos en el triunfo de los socialistas de Andalucía".