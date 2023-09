Espadas anima a "veteranos socialistas" críticos a pedir "explicaciones" a Feijóo sobre "qué quiere hacer con Cataluña"

CALA (HUELVA), 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha animado este jueves a "todos los socialistas", también a los "veteranos" referentes del partido que en estos momentos se muestran críticos con una posible ley de amnistía que acuerde la dirección del PSOE que encabeza Pedro Sánchez, que pidan "explicaciones" al PP y a su líder y candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, sobre "qué quiere hacer con Cataluña".

Juan Espadas ha realizado estas consideraciones en una atención a medios durante una visita al municipio onubense de Cala, y a preguntas de los periodistas sobre las críticas de históricos referentes socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra o Ramón Jáuregui sobre las condiciones que estaría dispuesto a pactar Pedro Sánchez con partidos independentistas como Junts para propiciar su investidura como presidente del Gobierno.

El líder del PSOE andaluz ha replicado que en el momento actual quien es candidato a una investidura es Feijóo, quien este pasado miércoles, según ha abundado, "decía algo que no hemos entendido muchos, y parece que en su partido tampoco, y es que quería analizar un nuevo enfoque territorial de Cataluña en España".

"Por tanto, lo primero que quieren saber los españoles es exactamente qué quería decir cuando habló" en esos términos, ha manifestado Juan Espadas antes de sentenciar que el PP "no puede estar soplando y sorbiendo", y Feijóo, "o se presenta a la investidura o renuncia" a ella, "pero no puede presentarse a la investidura, decir que se quiere reunir con Junts, y al día siguiente decir que el problema es de Pedro Sánchez, que está pactando en este caso con (Carles) Puigdemont determinadas cuestiones que pongan en peligro o no el Gobierno de España".

En esa línea, Espadas ha emplazado a Feijóo a que "diga ya" si quiere "renunciar a la investidura", para que "no nos haga perder más el tiempo de aquí a final de mes", cuando está convocado el debate para ello en el Congreso de los Diputados, y, por el contrario, si quiere seguir adelante con su candidatura, de lo que habría que hablar es de "cuál es la posición que el PP y Feijóo van a defender en esa investidura respecto al debate territorial en España", ha sostenido.

"QUE NO NOS DISTRAIGAN CON OTRAS CUESTIONES"

"Los españoles tenemos derecho a saber qué plantea el Partido Popular respecto al modelo territorial y al papel de las comunidades autónomas en España y, por tanto, que no nos distraigan con otras cuestiones, las plantee quien las plantee", ha aseverado el líder socialista.

Preguntado por las manifestaciones de dirigentes históricos del PSOE en contra de una posible ley de amnistía que beneficie a condenados por el proceso independentista catalán de 2017, Juan Espadas ha manifestado su respeto por la "legitimidad que tiene la opinión individual de cada persona y, por supuesto, de cualquier militante del PSOE", para que "opine o deje de opinar lo que considere".

Sin embargo, ha apostillado que "los españoles tienen derecho a que cada cosa tenga su tiempo", y, "por tanto, hablar ahora de algo que no es lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados", y no de la investidura de Feijóo, "que quiere ser presidente del Gobierno de España pero no dice qué relación quiere mantener con Cataluña, me parece como mínimo trasladar el problema siempre a otro".

"Yo le pediría en este caso a compañeros del Partido Socialista, a veteranos socialistas, de los que me siento sin duda orgulloso por lo que fue el ejercicio de sus responsabilidades en cada momento", que se sitúen "ahora mismo justamente en los tiempos y en el momento político en el que estamos", en el que "la derecha española no ha entendido el resultado del 23 de julio" ni que "la mayoría de los españoles quieren diálogo, quieren convivencia y quieren que encontremos una solución a los problemas territoriales que tiene nuestro país", ha continuado Espadas.

Ha añadido que "eso solamente se hace hablando, conversando, en el marco, eso sí, de la certidumbre que da la Constitución y principios fundamentales en los que Andalucía ha sido adalid y lo va a seguir siendo, que es la igualdad de todos los españoles".

"Por tanto, con esos ingredientes ahora todos los socialistas deberíamos estar pidiéndole explicaciones al Partido Popular y al señor Feijóo de exactamente qué quiere hacer con Cataluña o por qué, cuando se sienta" con el presidente de Vox, Santiago Abascal, "parece estar de acuerdo" con lo que este último "decía en la campaña electoral hace tan solo un mes, que es que si hubiese gobernado el PP con Vox en Cataluña lo que iba a haber era mucha tensión y una intervención".

Espadas ha preguntado si ese "es el modelo territorial de la derecha y del PP", y si Feijóo lo comparte, y si es así, "que lo explique", y ha insistido en defender que "eso es lo que los socialistas ahora mismo debemos exigir".

Tras ello, ha concluido manifestando que, "cuando nos toque a nosotros" --los socialistas-- acudir a un debate de investidura si finalmente la de Feijóo "es fallida, como todo el mundo parece que sabemos, entonces nos tocará al PSOE defender nuestro proyecto y nuestro modelo territorial, y lo haremos donde lo tenemos que hacer", ha zanjado Juan Espadas.