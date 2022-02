Espadas critica "cobardía" de la Junta al llevar al Parlamento los regadíos de Doñana "solo "para ver qué votaba PSOE"

Expresa "absoluto respeto" al Gobierno y también diálogo con los agricultores de la zona

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha considerado que el "despropósito" generado a raíz de los regadíos de Doñana ha sido "por la cobardía de un gobierno que en vez de gobernar traslada y engaña a los agricultores, haciendo que se genere un debate en el Parlamento andaluz, exclusivamente para ver lo qué votaba el PSOE, y así se lo digo de claro".

Tras reunirse con responsables provinciales de UGT y CCOO en Málaga, junto con el secretario provincial del PSOE, Daniel Pérez, Espadas ha reiterado que el PSOE "no comparte bajo ningún concepto la vía irresponsable del PP y Cs de trasladar al Parlamento andaluz una cuestión muy compleja para generar un debate que ha puesto de manifiesto la debilidad con la que el PP se mueve en cuestiones relacionadas con el medio ambiente o un ecosistema privilegiado como es Doñana".

"Esa revolución verde de la que presume Moreno aunque no sepa explicar en que consiste se ha concretado en una irresponsabilidad respecto a que el mensaje que hemos dado a la Unión Europea y al país es que parece que estamos dispuestos a legalizar superficies de regadío que en este momento no tienen agua en el acuífero y que pueden poner en peligro el ecosistema", ha lamentado.

Ha explicado que "cuando se aborda un tema complejo o una situación en un ecosistema tan delicado como Doñana o se hacen las cosas bien o si se hacen mal o muy mal, como lo ha hecho Moreno y el PP, ponemos en riesgo hasta los productos de la comarca en lo mercados europeos o incluso la posibilidad de sanciones o la puesta en peligro de los fondos europeos".

"El PP se le cambió la cara cuando vio que el PSOE no votaba en contra porque reconoce que existe un problema en la comarca y unas situaciones de agricultores a los que se les comprometió en 2014 buscar fórmulas que no pasaban por la sobreexplotación del acuífero, pero sí estudiar los derechos históricos en sus tierras para poder buscar en el futuro recursos superficiales de nuevas infraestructuras que pudieran llevar agua", ha señalado.

Espadas ha aludido al "absoluto apoyo y coordinación" por su parte con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "para que el Gobierno andaluz hubiese retirado esa iniciativa que no conducía a nada, porque el Parlamento no es el que tiene que tomar esas decisiones".

Además, ha expresado el "absoluto respeto a la responsabilidad del Gobierno y del Estado de dar la cara frente a la UE cuando alguien hace mal su trabajo, la Junta de Andalucía"; pero también "absoluto diálogo con los agricultores de la zona porque efectivamente se sienten decepcionados de que la posibilidad de llevar agua superficial a esa zona aún no se ha materializado con la culminación de las infraestructuras".

"Pido que se comprenda que Doñana no está en juego, que no vamos a permitir desde el PSOE federal, regional, local ni municipal ningún riesgo ni peligro para Doñana", ha dicho Espadas, apuntando que "tampoco hay esa opinión entre los agricultores de la zona que saben que no pueden depender del acuífero y que lo que demandan, y no ha sabido gestionar el Gobierno andaluz, es que se terminen las infraestructuras y se revisen los derechos de los que puedan justificar que antes de 2004 tenían en regadío sus tierras".

Ha recordado que no se han aportado los informes jurídicos al Parlamento andaluz y ha señalado que el PSOE "tenía que ser capaz de negar esa iniciativa pero no negar el problema, porque existe y creo que los agricultores tenían derecho a que una fuerza política fuese capaz de estar en contra de lo que PP y Cs planteaba, por chapuza, pero dispuesto a abordar el problema con ellos y buscar soluciones jurídicamente viables, si es posible, y un compromiso con las infraestructuras pendientes".