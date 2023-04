Espadas pide a Moreno que "congele" la ley de regadíos tras apoyar una comisión bilateral con el Gobierno sobre Doñana

ALMERÍA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha realizado este viernes un llamamiento público al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que "no avance en la tramitación" de la proposición de ley de PP-A y Vox sobre la ordenación de zonas regables en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y se centre en la constitución de una comisión bilateral entre el Gobierno de España y el andaluz como la que apoyó este jueves el PP-A al respaldar parcialmente una proposición no de ley (PNL) que defendió el Grupo Socialista con esa reivindicación.

En concreto, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó este jueves, en el marco de esa PNL socialista y con el apoyo del PP-A, instar al Gobierno de la Junta y al de España a que constituyan una comisión bilateral que permita a ambas administraciones analizar de manera conjunta los distintos asuntos que afecten al Parque Nacional de Doñana, incluidos los relacionados con la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes y planificadas para mejorar la situación hídrica de la zona, así como aquellos planes de inversiones extraordinarios e integrales que contribuyan al dinamismo y reactivación económica de la zona.

En una atención a medios en el transcurso de una visita a Almería, Juan Espadas ha saludado el apoyo del PP-A a ese punto de la PNL del PSOE-A, y ha aprovechado para pedir entonces al presidente de la Junta y de los 'populares' andaluces que "meta en el congelador" dicha proposición de ley, y "que se quede con lo que votó ayer por la tarde, que es la constitución de esa comisión bilateral, sentarse con el Gobierno de España y analizar de qué estamos hablando o de qué quiere hablar él como presidente de la Junta", teniendo en cuenta que "legítimamente tiene la capacidad para hacerlo".

Y, "sobre todo", se trata de "escuchar a todo el mundo", según ha añadido Espadas, que ha subrayado que "esto es clave en política", porque "la unilateralidad y la cerrazón solamente conducen a cometer errores y, sobre todo, a dañar la imagen de Andalucía, de Doñana y de Huelva".

El líder del PSOE-A ha llamado la atención acerca de que, el día después de que el PP-A llevase al Parlamento andaluz "una decisión unilateral, de confrontación con otra administración, con el Gobierno de España, para intentar sacar adelante algo" frente a "lo que tiene el rechazo colectivo y mayoritario de todo el mundo", el mismo Grupo Popular votase que 'sí' a la iniciativa del PSOE-A "para volver al sentido común y al diálogo, y constituir una comisión bilateral para hablar de los problemas de los agricultores de la zona" referida de Huelva.

Espadas se ha preguntado "si eso significa que el PP se dio cuenta de que las cosas se resuelven sentadas en una mesa y hablando, como le dijo el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, que los problemas no se resuelven huyendo de ellos o generando un problema aún mayor, sino sencillamente sentándose a hablar sobre qué podemos hacer, sobre todo con algunos agricultores que se sienten damnificados, que tienen problemas y quieren que se les escuche", y ha incidido en que ese es "el camino, al menos el que los socialistas siempre entendemos" para la política, "el del diálogo, la búsqueda de acuerdo" y, "desde luego, el de no dar ni un solo paso atrás", ha subrayado.

PROTECCIÓN DE DOÑANA FRENTE A "CUALQUIER AGRESIÓN"

El líder del PSOE-A ha querido además trasladar a la ciudadanía que "vamos a proteger un ecosistema tan valioso como Doñana de cualquier agresión o cualquier peligro o amenaza", y al respecto ha subrayado que "los recursos hídricos son ahora mismo la principal amenaza" de dicho espacio natural, y "no puede haber sombra de duda de que no estamos dispuestos a que esos recursos hídricos lo pongan en peligro".

"Esa es la clave, así que siempre voy a trasladar que a veces los errores en política como el que cometió el señor Moreno Bonilla se resuelven siendo capaz de dar un paso atrás", ha manifestado Espadas, que en esa línea ha pedido al presidente de la Junta "que no genere un problema" como el que, según ha lamentado, ha planteado en el Parlamento con una iniciativa --en referencia a la citada proposición de ley de PP-A y Vox-- que "nos ha llevado a estar hoy en todas las cabeceras de informativos y en todas las portadas de medios nacionales e internacionales, y que daña la imagen de Andalucía y amenaza un ecosistema único a nivel mundial, reconocible en todo el mundo como es Doñana".

Espadas ha remarcado que ese proyecto "pone en peligro" ese ecosistema "ya sólo por el mero hecho de estar planteando una iniciativa" que en un momento como el actual de sequía tenga a "un presidente de la Junta cuyo discurso" pasa por "amenazar o poner en peligro ese ecosistema con cuestiones que, además, son claramente una gran mentira, una gran falsedad", la de que Moreno es "capaz de traer agua y poner en regadío cuantas hectáreas sean necesarias o suficientes, sin pensar en que no sólo no es posible, sino que ese agua no existe", ha abundado.

Frente a ello, el dirigente socialista ha manifestado que "lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra a trabajar para proteger el ecosistema y dar oportunidades de desarrollo socioeconómico compatible a esos agricultores en el futuro".

Espadas ha opinado además que Moreno "ha perdido el crédito y la autoridad para poder hablar de Andalucía en términos de su conservación, de su protección y de lo que queremos trasladar como imagen al exterior", y ha augurado que la referida proposición de ley "no va a ir a ninguna parte, porque tiene a tantas personas, instituciones, colectivos, organizaciones y gente con sentido común enfrente, que sencillamente no vamos a permitir y no vamos a dar un paso atrás para defender a Doñana de este tipo de agresión", ha sentenciado.

CRÍTICO CON EL VOLCADO DE ARENA EN EL ESCAÑO DE MORENO

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, Espadas se ha mostrado crítico con el gesto que el pasado miércoles llevó a cabo en la sesión plenaria la presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, que arrojó un jarro de arena sobre el escaño vacío de Juanma Moreno mientras se debatía la toma en consideración de la proposición de ley de PP-A y Vox, para reflejar cómo de "seco" se iba a quedar Doñana de prosperar esa iniciativa.

Juan Espadas ha indicado que los socialistas "nunca vamos a respaldar ese tipo de iniciativas" como la de la diputada de Adelante, porque "respetamos las instituciones", y creen que "en sede parlamentaria hay que ir a debatir y a construir, hay que ir a plantear iniciativas o, sencillamente, a discutir con argumentos" frente a los de "tu adversario político".

"Yo no soy, desde luego, de los que afirmen que este tipo de 'realities' o de 'performances' en los que a veces se ha convertido la política en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en los parlamentos autonómicos, sea un camino por el que se debe avanzar", ha afirmado Espadas, para quien "eso lo único que consigue es que los ciudadanos no le den el valor y el respeto que deben tener esas instituciones".

En esa línea, Espadas ha sostenido que gestos como el de la diputada de Adelante suponen "una falta de respeto de un parlamentario de esa institución a la propia institución como tal, y le hacen daño a la democracia y al trabajo que tenemos que desarrollar allí para la sociedad".