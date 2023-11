Espadas se reivindica como "parte" del acuerdo por Doñana tras el "despropósito" de Moreno para "comprar votos"

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, se ha reivindicado este martes como "parte" del acuerdo por Doñana que este pasado lunes suscribieron la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, que conllevará la retirada, por parte del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, que dirige Juanma Moreno, del "despropósito" de la proposición de ley registrada junto a Vox para la regularización de regadíos en la comarca del Condado de Huelva.

En declaraciones a Antena 3 Televisión recogidas por Europa Press, Juan Espadas ha insistido en criticar dicha proposición de ley con la que, según ha denunciado, el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, buscaba "comprar votos" en los municipios onubenses donde se ubicaban los cultivos de regadío que se querían regularizar con dicha iniciativa.

El líder del PSOE-A se ha reivindicado como un político a quien lo que le gusta es "el pacto, el acuerdo", y "no la confrontación estéril", y por eso este pasado lunes "felicitaba al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía" por el pacto que rubricaron en Almonte (Huelva) la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno.

Espadas ha apostillado que tiene "más razones probablemente" de las que puede contar "públicamente" para congratularse por dicho acuerdo porque también se considera "parte" del mismo, según ha añadido antes de agregar que así lo saben tanto Moreno como Ribera, porque él ha "contribuido" en los últimos meses a sacar al presidente de la Junta de su "metedura de pata", de la que, en su opinión, ha sacado finalmente al dirigente 'popular' "el Gobierno de España con un magnífico plan de inversión, muy potente, que va a venir magníficamente bien para diversificar el tejido productivo en la zona y para no presionar más a Doñana".

Espadas ha criticado que Moreno, "fruto de querer ir a comprar votos en las elecciones autonómicas y municipales, se metió en un compromiso y en unas promesas que no podía" cumplir con agricultores porque "no había agua" y, además, porque lo que planteaba la proposición de ley de PP-A y Vox no generaba "ningún efecto positivo para la agricultura y para los productos de Doñana".

El secretario general del PSOE-A ha puesto de relieve que "hemos sido muchos los que hemos intentado" que Moreno "cambiara de opinión, que parara ese despropósito de la proposición de ley en el Parlamento" andaluz, y ha concluido apuntando que tiene que "agradecerle" al presidente de la Junta que "finalmente ha enmendado, ha corregido, ha dialogado" y ha llegado a un acuerdo con el Gobierno que supone "lo mejor, sin duda, para Andalucía, para Huelva y para Doñana", según ha finalizado Juan Espadas.