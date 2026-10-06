Estabilizado el incendio de El Almendro en Huelva

Archivo - Incendio declarado en un paraje de El Almendro. - EUROPA PRESS/INFOCA - Archivo

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por estabilizado en la tarde de este martes, 6 de octubre, el incendio declarado durante la jornada en El Almendro (Huelva), aunque en un primer momento se situó en el término municipal de Villanueva de los Castillejos.

Cabe mencionar que se da por estabilizado un incendio cuando, sin llegar a estar controlado, evoluciona favorablemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego libremente.

Por el momento, trabajan para sofocar las llamas 20 bomberos forestales, tres agentes medioambientales y tres vehículos autobombas.