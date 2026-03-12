Evacuados más de 50 ancianos de una residencia de Lepe (Huelva) ante la humareda provocada por un cortocircuito

Evacuación de residencia de ancianos de Lepe. - GUARDIA CIVIL

LEPE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Lepe han colaborado este jueves, junto a personal de una residencia de ancianos en Lepe (Huelva), en la evacuación preventiva de 50 personas de avanzada edad al empezar a propagarse una "gran cantidad" de humo por las instalaciones por el cortocircuito de un microondas.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron en la mañana de este jueves cuando en la Central 062 se recibió el aviso por parte del 112 en el que informaban de que en una residencia de personas mayores de la localidad de Lepe estaban observando una gran salida de humo de una sala, del que desconocían su origen.

Por ello, en el lugar se personaron patrullas de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil y encontraron a personal de la residencia evacuando a varias personas mayores, la mayoría en silla de ruedas o con movilidad reducida, desde la planta superior hasta la planta baja, a través de una rampa de acceso.

Los agentes observaron que salía "bastante humo" y notaron olor a plástico quemado desde una sala común de la primera planta, donde se encontraban unas 50 personas mayores. De este modo, colaboraron en la evacuación como precaución, al desconocerse el origen del humo para "garantizar la seguridad" de los residentes y evitar que estuvieran expuestos a "una situación de riesgo que pudiera provocar daños en su salud, dada su vulnerabilidad", ante la inhalación de sustancias tóxicas.

Una vez evacuadas todas las personas mayores que se encontraban en dicha sala hacia la parte exterior trasera de la residencia, se acordonó la zona hasta la llegada de los bomberos que, junto a personal electricista, comprobaron que el humo provenía del cortocircuito de un microondas.

La Guardia Civil ha destacado que los mayores no han sufrido ningún daño y han regresado al centro, una vez asegurado, y al considerarse que estaba fuera de peligro. En su regreso han colaborado igualmente personal de la residencia, Policía Local y Guardia Civil, dado "el alto volumen de personas a transportar" y la "movilidad reducida de las mismas".