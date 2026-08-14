Evolución positiva del incendio de Niebla (Huelva) con "gran parte" de los flancos "sin frente activo"

1110658.1.260.149.20260814123605 Zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado en Niebla (Huelva) registra una "evolución positiva" tras lograrse el objetivo de "estrangular" el avance de las llamas, lo que ha permitido dejar "sin frente activo" a una "gran parte" de sus flancos, según ha informado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

En declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Niebla, Sanz ha detallado que el flanco sur se encuentra "sin actividad" tras liquidar la zona de Los Carneros, al tiempo que el sector noroeste --que abarca desde El Pozuelo y Marigenta hasta Berrocal-- ha pasado la noche bajo vigilancia activa y eliminando puntos calientes puntuales.

Por su parte, el sector norte --de Berrocal hacia El Álamo-- tampoco presenta frente activo, centrándose los trabajos en refrescar el perímetro con líneas de agua y tras finalizar una línea de defensa con maquinaria pesada en el camino de Los Camellos.

No obstante, el consejero ha precisado que el sector este es "la zona más activa" y donde se concentran "los mayores esfuerzos", especialmente en los frentes de la carretera de Aznalcóllar a El Álamo y hacia El Castillo de las Guardas. En esta área, según ha explicado, se han vivido episodios "complejos" debido a la formación de pirocúmulos y fenómenos convectivos que "llegaron a generar focos secundarios a distancias de hasta 3,5 kilómetros, obligando en momentos puntuales a retirar a los medios aéreos y terrestres por seguridad".

MÁS DE 800 EFECTIVOS

Para hacer frente al fuego, el dispositivo cuenta actualmente con 875 efectivos -entre personal en acción y retenes de refresco-, 33 medios aéreos y 352 medios mecánicos --incluidos 18 bulldozers--.

El operativo integra a bomberos especialistas del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública, y consorcios de bomberos de Huelva, Sevilla y el Ayuntamiento de Huelva. A ellos se suma el despliegue de seguridad --Policía Adscrita, Guardia Civil, Policías Locales y Protección Civil--, la asistencia de Cruz Roja y el dispositivo sanitario encabezado por el 061.