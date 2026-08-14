Aemet prevé un "pico de humo" en Gerena (Sevilla) entre las 19,00 y las 00,00 horas por el incendio de Niebla (Huelva)

Zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las columnas de humo del incendio forestal de Niebla (Huelva) continúen llegando durante este viernes a la localidad sevillana de Gerena, donde se espera además un "pico de humo" a partir de las 19,00 o 20,00 horas y hasta aproximadamente las 00,00 horas de la noche.

Según ha señalado la Agencia de Meteorología a Europa Press, durante la jornada de este viernes habrá predominancia de viento de suroeste en niveles medios y altos, además de viento del oeste en superficie, una situación que habría conducido el humo hacia el este, alcanzando incluso Sevilla capital y la Sierra Norte, de manera que la expansión se está dirigiendo hacia el noreste.

En este contexto, el servicio de emergencias 112 Andalucía ha advertido en redes sociales de que la presencia de humo sigue siendo importante y ha pedido extremar la precaución en municipios como Gerena, así como en Las Pajanosas y El Garrobo, o en cualquier otra zona a la que llegue el humo.

Como medida de prevención, el 112 recomienda cerrar puertas y ventanas y limitar las actividades al aire libre. Asimismo, aconseja que, en caso de tener que salir al exterior, se utilice mascarilla.

Del mismo modo, el servicio de emergencias pide prestar especial atención a menores, personas mayores y personas con problemas respiratorios, además de seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia desplegados en la zona.

Por último, ha subrayado que, ante cualquier incidencia o situación de emergencia, debe llamarse al 112.