Experto dice que el incendio de Niebla (Huelva) es de "muy difícil" extinción al crear una atmósfera modificada

Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El jefe del Grupo de Actuación Forestal (GRAF) de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y experto nacional en gestión de incendios forestales, Marc Castellnou, ha advertido de que el incendio forestal que se inició el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejos de Niebla (Huelva) presenta una "muy difícil capacidad de extinción" debido a que el propio fuego ha creado una "atmósfera persistentemente modificada" sobre la zona que mantiene el comportamiento del fuego en "alta intensidad" de forma continuada.

Así lo ha indicado en unas declaraciones a través de un vídeo publicado por el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, donde ha explicado la persistencia del comportamiento extremo sobre la evolución de la emergencia.

Castellnou ha destacado el esfuerzo del "dispositivo potente" desplegado en el terreno, encabezado por el Plan Infoca y reforzado por la Unidad Militar de Emergencias (UME), frente a un fuego que se prolonga desde el pasado 6 de agosto con una "extrema propagación día y noche".

El especialista ha subrayado que no se trata de un incendio derivado de "un evento concreto", como una entrada puntual de viento del noroeste o una situación piroconvectiva aislada, sino de una "permanencia de comportamiento extremo día y noche". A su juicio, este es "el efecto característico más importante que tenemos que explicar y que define los grandes incendios de los últimos años".

En cuanto a la propagación sobre el terreno, Castellnou ha explicado que el incendio se ha consolidado mediante un "comportamiento serpenteante", desplazándose "de día hacia el este-noreste y de noche hacia el sur, para volver a girar al día siguiente". Esta dinámica va generando un patrón de "cabezas cambiantes" que sitúa un frente este cada vez más ancho, "capaz de reproducir nuevas carreras al día siguiente" y complicando "severamente" las labores de control.

Ante este escenario de alta complejidad, la estrategia de los equipos de extinción pasa por "intentar limitar el crecimiento hacia el norte", zona donde se podrían desencadenar las carreras "más largas". "El planteamiento estratégico pasa básicamente por cerrar el noroeste y confinar el norte-noreste para intentar cerrar la propagación al este, confinar el incendio y estrecharlo", ha detallado el jefe de los GRAF.

No obstante, el experto ha advertido de que el fuego avanza sobre "una mancha muy densa de vegetación con muy poca gestión", un factor de "riesgo estructural" que ha comparado con el histórico incendio de las minas de Riotinto registrado en 2004.

"Se está repitiendo ahora lo que vivimos en 2004. Lo que estamos viendo en Niebla constantemente es que cada día se producen esos 'overshootings'", ha indicado, precisando que se mantiene una alteración de la capa de mezcla "muy por encima de los mil metros", siendo este fenómeno aún mayor durante la noche.

Esta alteración atmosférica persistente provoca que, aunque el incendio mantenga su avance serpenteante, lo haga siempre con una "alta intensidad", lo que "dificulta al máximo" las capacidades operativas de sofocación.