Experto en mediación destaca que el porcentaje de españoles que no confía en la Justicia es inferior a la media europea

17/07/2018

LA RÁBIDA (HUELVA), 17 Jul.

El profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) y presidente de la Asociación Internacional de Doctores en Métodos Alternos de Solución de Conflictos Francisco, Javier Gorjón Gómez, ha destacado este martes en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede de La Rábida (Huelva), que el porcentaje de españoles que no confía en la Justicia es inferior a la media europea.

Durante su participación en el seminario 'Retos contemporáneos en relaciones internacionales: prácticas diplomáticas, dinámicas de seguridad y cultura de la paz imaginada', Gorjón ha detallado que los estudios reflejan que el 42 por ciento de los españoles no confía en la justicia, mientras que en el resto de Europa el promedio se sitúa en el 50 por ciento, lo que supone una "diferencia significativa".

El ponente ha centrado su intervención en la mediación y los métodos de solución de conflictos, que ha defendido como una ciencia y una profesión que persigue "lograr que las personas participen en los procesos de paz, que sean un agente y promotor de paz", por lo que considera necesario "hacer mucho más que integrar en la vida cotidiana la mediación para resolver nuestros conflictos".

En este sentido, ha declarado que los métodos de resolución de problemas ofrecen técnicas específicas de comunicación y negociación que no sólo permiten evitar acudir a la vía judicial, sino que además logran que las partes "logren acuerdos durables".

En su opinión, el poder judicial resuelve los problemas "desde la perspectiva de la norma", pero ha defendido que también es necesario analizar los intereses subyacentes de las partes implicadas, por lo que ha insistido en la vía de la mediación como "una herramienta de paz".

A este respecto, Gorjón se ha preguntado "por qué la sociedad no usa la mediación si es tan benévola y da resultados inmediatos" y prefiere optar por un proceso judicial "que dura años y que con dos preguntas se puede llegar a resolver".

A su juicio, la empatía es positiva en la mediación pero ha advertido de que "no es recomendable ponerse en la piel de los intervinientes", sino que "lo más necesario es tener un conocimiento del conflicto, ser imparcial y neutral, cambiar el 'ganar ganar' por la justicia y la equidad".

Para concluir, el profesor ha asegurado que las técnicas hasta ahora usadas no han sido suficientemente positivas y que los esquemas de persuasión son limitados a las áreas de influencia. "La sociedad no percibe los beneficios de los métodos de solución de conflictos, no confía en las instituciones de importación y procuración de justicia y tampoco en terceras personas", ha lamentado.