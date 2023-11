Expertos abordarán las desigualdades en las IV Jornadas Antidiscriminación de la Universidad de Huelva

HUELVA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva acogerá el próximo 14 de noviembre las IV Jornadas Antidiscriminación: 'Todxs contra el racismo, sexismo y otras formas de discriminación', impulsadas por la Cátedra de Estudios de Género 'Clara Campoamor'; el Máster de Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía; el Programa de Doctorado Estudios Interdisciplinares de Género; y el Centro de Investigación Coideso de la UHU.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, será la abogada y cooperativista de etnia gitana Pastora Filigrana quien imparta la conferencia inaugural, que llevará por título 'La discriminación racial y de género desde un enfoque de Derechos Humanos'.

Tras la ponencia, se celebrarán dos mesas redondas que, bajo los epígrafes 'Discriminaciones y diversidad' y 'Migraciones y discriminaciones', contarán con diferentes personas expertas, tanto del mundo académico como del tejido asociativo.

En la primera mesa, se abordarán diferentes aspectos y puntos de vista acerca de las discriminaciones y la diversidad, con referentes basados tanto en la realidad como en la ficción audiovisual o en los videojuegos. De esta manera, el ponente Pedro Mora Ramírez (universidades de Sevilla y Huelva) participará con la intervención 'En busca de un futuro ético: violencia étnica y resiliencia en Así nos ven de Ana DuVernay'.

Por su parte, María Amo Hernández (UHU) intervendrá con la ponencia 'No somos vuestros esclavos, somos un pueblo: hacia una ética poshumanista en Detroit: Become Human'. Además, Paula García (USE), aportará su visión con 'Reescribiendo la historia: género y raza en Los Bridgerton de Netflix'.

El investigador independiente Samuel Fernández Pichel hablará sobre 'Horizontes cercanos: notas autoétnográficas sobre épica vecinal y estigma social en el barrio de San Diego', mientras que Carolina Rebollo Díaz (UHU) profundizará en la 'Islamofobia y rechazo a la inmigración', centrándose en el sur de Europa.

Por otro lado, Isabel Brito Cabeza (UHU) aportará las 'Claves sobre las múltiples discriminaciones en el ámbito del trabajo del hogar y los cuidados. El caso particular de las mujeres latinoamericanas en España'.

A continuación, la segunda mesa tendrá como protagonistas a Julia Pérez Ávila (Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes), a Fátima Ez Zohayry Dryouch (Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción - AMIA), a Dayanna Hochmut Grajales (Asociación Huelva para Todos y Todas), y a Gloria Peter (Asociación Mujeres entre Dos Mundos).