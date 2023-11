Expertos y empresas debaten sobre el potencial de la tecnología 4.0 en un Talent-Lab de la Universidad de Huelva

HUELVA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) ha acogido esta semana el acto de constitución del Talent Lab-UHU en 'Nuevas Tecnologías. Aplicación 4.0', enmarcado en el proyecto europeo 'Building Ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials (HEI4S3-RM)'. En dicho acto, se presentaron diversos trabajos de investigación (tesis doctorales, TFG, TFM) y se desarrolló una mesa redonda entre los miembros del Talent-lab.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la directora de Transferencia y Campus de Excelencia de la Universidad de Huelva, Reyes Sánchez, y el director de Proyectos de la Universidad de Huelva (Vicerrectorado de Investigación y Transferencia), Miguel Carvajal Zaera, han explicado que la tecnología 4.0 consiste en soluciones tecnológicas que buscan automatizar y conectar procesos industriales: computación en la nube, inteligencia artificial, IoT (Internet de las cosas), robótica, etcétera". Una tendencia que ya se está aplicando en la denominada Industria 4.0 y en otros muchos sectores.

De este modo, los directores han señalado que con el Talent-Lab, se busca propiciar las sinergias y un marco de cooperación entre empresas e instituciones relevantes en la materia. Para dar cuenta del trabajo que se realiza en la Universidad de Huelva en esta materia, se presentaron los trabajos de investigación (tesis, TFG, TFM) y se desarrolló una mesa redonda.

De este modo, en la primera sesión, se presentaron la tesis 'Importancia estratégica de los nuevos materiales para conseguir un desarrollo sostenible y la entrada en la industria 4.0', de Rosa María Aranda; el TFG 'Estrategia de gestión de energía para uso en microrredes renovables e hidrógeno como vector energético', de Alfonso Ozores; o el TFG 'Análisis y evaluación de turbinas para el aprovechamiento energético de corrientes de agua de ríos', de Jesús Rodríguez.

También se presentaron el TFG 'Análisis de Sistemas Dinámicos: estabilidad, formas normales y bifurcaciones', de Tomás Ortega Ramos; el TFM 'Mejora de la fiabilidad de un sistema eléctrico de distribución mediante reconfiguración', de Jesús Clavijo; y el TFM 'TwitchDetect: Inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para analizar mensajes de Twitch en directo', de Alberto de la Torre.

A continuación, Félix Carmona, director general de Ariema Enerxia; Miguel Ángel Fernández, COO de HP SCDS; Miguel Ángel Torres, CEO de JourneyTok; Antonio Sánchez Gutiérrez, técnico responsable de Endesa; Jacinto Mata, investigador principal del Grupo de Ingeniería de la Información y del Conocimiento (ETSI); Jesús Rodríguez Vázquez, representante del Grupo de Ingeniería Multidisciplinar Aplicada (ETSI); y Miguel Ángel Rodríguez, representante del Grupo de Sistemas Inteligentes y Minería de Datos (ETSI), debatieron sobre estos temas en una mesa redonda moderada por Reyes Sánchez.

Al respecto, se intercambiaron impresiones sobre las posibilidades y las necesidades de empresas e instituciones para hacer innovación y la necesidad de la colaboración entre empresa y academia para avanzar en ello. Entre otras conclusiones, los ponentes concluyeron que, a pesar de que los grandes avances en I+D+i por parte de las empresas y las instituciones, queda mucho por hacer, y sigue siendo necesario apoyar económicamente a las nuevas tecnologías por parte de las administraciones y facilitar el acceso a esa financiación.

Además, todos estuvieron de acuerdo en que es "fundamental" la colaboración público-privada para innovar y que hay numerosos medios de llevarla a cabo como, por ejemplo, acometer proyectos en las empresas por alumnos universitarios con doble tutorización empresarial-académica, o el desarrollo de proyectos de forma conjunta con financiación pública o privada, o la explotación por parte de la empresa de la propiedad industrial y/o intelectual generada en las universidades.

Por otro lado, ha quedado patente en esa mesa redonda la "buena disposición" de todos para establecer "esas sinergias necesarias y aumentar este tipo de iniciativas de fomento de la transferencia del conocimiento al mundo empresarial y social".