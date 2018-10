Expertos recomiendan que para mantener un corazón sano "el paciente debe reconocer sus malos hábitos"

Publicado 26/09/2018 18:31:37 CET

La Semana del Corazón, liderada por la Asociación Cardíaca Nuevo Camino para el Corazón Onubense (Ancco), ha organizado la mesa redonda 'Prevenir para tener un corazón sano' en la Casa Colón en la que expertos en la materia han recomendado que para mantener un corazón sano "el paciente debe reconocer sus malos hábitos".

En la mesa, que fue moderada por el coordinador de los servicios informativos de Canal Sur TV en Huelva, Norberto Javier, participaron la cardióloga Jessica Roa Garrido; la endrocrina Pilar Rodríguez; la psicóloga Sara Rodríguez Martínez; el preparador físico de la primera plantilla del Recreativo de Huelva, David Torrejón Domínguez, y el chef de Labana Home Bar, Abel Masero Gómez.

Una de las conclusiones que se pudo destacar de la mesa es "que las decisiones que tomamos nos condicionan. Que pueden hacer que retrase o impidan que aparezca la enfermedad cardiovascular".

Al respecto, la doctora Roa Garrido ha destacado cómo "el aspecto mental nos puede llevar a la enfermedad o cómo desde lo mental podemos gestionar la misma" y ha puesto como ejemplo el hecho de engancharse a caminar diariamente durante 30 minutos para combatir uno de los factores de riesgos, el sedentarismo. Asimismo, ha subrayado la importancia de que "el propio paciente reconozca sus propios malos hábitos", incidiendo además en "los altos índices de diabetes en Andalucía Occidental, el más alto del resto del país".

Por su parte la psicóloga Rodríguez ha asegurado que "hasta que no tienes un diagnóstico sobre el corazón no te plantea: Yo de aquí no paso o tengo que cambiar", mientras que el chef Abel Masero ha abogado por consumir "los productos del terreno porque tenemos una de las mejores despensas de España".

Por su parte, la endocrina Pilar Rodríguez también ha expuesto la mayor prevalencia de la obesidad y ha advertido que la mayoría de las veces "nos dejamos llevar por lo comercial y hay que entrar en la tripa de los alimentos, comer natural y fresco".

El preparador físico del Recreativo de Huelva ha reconocido lo difícil que es "cambiar los hábitos de la sociedad" y ha realizado un llamamiento para que las administraciones públicas fomenten "la vida saludable".

La Semana del Corazón está patrocinada por el Consorcio de Transporte Sanitarios de Huelva, Ayuntamiento de Huelva, HLA Los Naranjos, El Mirador de El Ensanche, Autogotran, SA, Colegio Oficial de Enfermería de Huelva y por Cuna de Platero.