Extinguido el incendio de El Almendro en Huelva

Archivo - Incendio declarado en un paraje de El Almendro. - EUROPA PRESS/INFOCA - Archivo

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por extinguido a las 22,00 horas de este martes, 6 de octubre, el incendio declarado durante la jornada en El Almendro (Huelva), aunque en un primer momento se situó en el término municipal de Villanueva de los Castillejos.

Cabe mencionar que se da por extinguido un incendio cuando los técnicos de extinción comprueban que no hay posibilidades de que se reavive.

Al detalle, a última hora de la tarde trabajaban para sofocar las llamas once bomberos forestales, un agente medioambiental y dos vehículos autobombas, tras darse por controlado.