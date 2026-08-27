Extinguido el incendio forestal en Costa Esuri (Huelva)

Imagen del incendio en Costa Esuri (Ayamonte). - PLAN INFOCA

HUELVA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por extinguido en la noche de este jueves, 27 de agosto, el incendio forestal declarado durante la tarde en el paraje Costa Esuri de Ayamonte (Huelva).

Cabe mencionar que se da por extinguido un incendio cuando los técnicos comprueban que no hay posibilidades de que se reavive.

En contexto, a las 20,52 horas el Plan Infoca daba el fuego por controlado. Se han requerido, entre otros, nueve bomberos forestales, un agente medioambiental y un vehículo autobomba para su extinción.