Extinguido el incendio forestal declarado en Calañas (Huelva)

Imagen del incendio declarado este martes en Calañas. - PLAN INFOCA

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por extinguido en la tarde de este martes, 6 de octubre, el incendio declarado en el paraje Caladas de Calañas (Huelva).

Cabe mencionar que se da por extinguido un incendio cuando los técnicos de extinción comprueban que no hay posibilidades de que se reavive.

En contexto, en el incendio de Calañas se desplegaba durante la presente jornada un dispositivo compuesto por un helicóptero ligero, 25 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y dos vehículos autobombas.