Extinguido el incendio forestal declarado en un paraje de Villablanca (Huelva)

Imagen del incendio forestal declarado este jueves en Villablanca. - PLAN INFOCA

VILLABLANCA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido, a las 11.29 horas de este viernes, el incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en el paraje Camino de la Borralla de Villablanca (Huelva).

Así lo ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, en la que indican que el fuego, que quedó controlado sobre las 02.20 horas, se ha dado por extinguido en la mañana de este viernes.

El fuego ha afectado a zona forestal muy próxima a un entorno agrícola con parte baldía, lo que hace que cuente con un cortafuegos natural delante, lo que ha contribuido a la lucha contra el fuego.

En la zona se desplegó este jueves un dispositivo compuesto por 28 efectivos por tierra --tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental--, así como dos vehículos autobombas y dos helicópteros semipesados.

La provincia de Huelva ha registrado tres incendios forestales en las últimas 48 horas, tras el declarado en la tarde del miércoles en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto, ya estabilizado; y en la tarde de este jueves en Niebla (Huelva), que ha obligado al desalojo preventivo de las aldeas de Raboconejo y Caballón.