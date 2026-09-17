Extinguido el incendio forestal de Santa Bárbara de Casa (Huelva) tras dos días de trabajos

Archivo - Efectivos del Infoca combaten un incendio forestal. Imagen de archivo. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

SANTA BÁRBARA DE CASA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por extinguido este jueves el incendio forestal declarado en la tarde del pasado martes en Santa Bárbara de Casa (Huelva).

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el incendio ha quedado extinguido en torno a las 21,00 horas de este jueves, después de quedar estabilizado sobre las 07,00 horas del miércoles, tras el trabajo desarrollado durante toda la noche por más de una veintena de medios terrestres para consolidar el perímetro del fuego.

El incendio no alcanzó viviendas ni zonas próximas a núcleos urbanos, aunque "corrió mucho durante la tarde" y quemó superficie de pasto y matorral, según indicó el Plan Infoca.

Este fue el tercer incendio forestal declarado el martes en la provincia de Huelva. El municipio de Alosno, próximo a San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos, sufrió ese mismo día otro incendio forestal, declarado en el paraje Los Álamos, que quedó extinguido a las 21,00 horas de este miércoles. Por su parte, el registrado a mediodía del martes en la zona de Garranchal, en Cartaya, fue dado por extinguido durante la tarde-noche del mismo martes.