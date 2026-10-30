La feria Vimar cierra su quinta edición con récord comercial y cerca de 3.500 visitantes en Huelva

V Feria del Vino y el Mar (Vimar 2026). - VIMAR

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La V Feria del Vino y el Mar (Vimar 2026) ha cerrado sus puertas en el Espacio Santa Fe de Huelva con el mejor balance de asistencia y actividad comercial de sus cinco ediciones, tras dos jornadas en las que cerca de 3.500 visitantes, 55 expositores y más de 200 profesionales acreditados han convertido a la capital onubense en el "gran escaparate gastronómico y de economía azul" entre Andalucía y Portugal.

La cita, celebrada los días 26 y 27 de octubre, ha registrado un aumento generalizado del volumen de ventas en los estands y la generación de nuevos contactos comerciales. Además, ha contado con una notable proyección transfronteriza, donde la representación empresarial e institucional lusa ha supuesto más del 25% del total de los expositores, según ha indicado el Grupo Azahara en una nota.

La directora de Vimar, Ana Martínez, ha expresado su satisfacción por el desarrollo del certamen, señalando que "se han alcanzado los principales objetivos" y ha aumentado la implicación tanto de empresas como de público profesional. Martínez ha remarcado la intención de la organización de "seguir trabajando y marcarnos nuevos objetivos para la próxima edición".

Por su parte, la secretaria general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), Ana Delgado, ha valorado la utilidad del encuentro para los participantes y ha insistido en que el papel de la Administración pasa por "acompañar al sector, atender sus demandas y favorecer que los contactos se traduzcan posteriormente en nuevas oportunidades de comercialización".

En la misma línea, el secretario general de Industrias Agroalimentarias de la Junta, José Carlos Álvarez, ha elogiado la unión de dos actividades estratégicas para la provincia como son el vino y el mar, recordando que el sector pesquero de Huelva supone más del 30% de la actividad andaluza.

A nivel municipal, la concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelva, Sonia Márquez, ha subrayado la aportación del evento a la dinamización económica local y la puesta en valor de un edificio histórico recuperado como el Espacio Santa Fe.

NOVEDADES Y PROGRAMACIÓN

Entre los hitos gastronómicos de esta quinta entrega han destacado las primeras catas de caviar fresco a cargo de la firma Calvisius Caviar, junto a demostraciones culinarias de la mano de chefs reconocidos como Daniel del Toro --centrado en la gamba blanca local junto a Baltimar-- y el regreso de Enrique Sánchez tras su ausencia en la edición anterior. Asimismo, el programa ha incidido en la faceta social con el taller 'Vimar Inclusivo', conducido por la alumna de hostelería Maribel Salas y el enólogo Omar Corral.

En el plano formativo e institucional, el salón ha servido de escenario para las actividades del Consejo Regulador de la DOP Condado de Huelva, centros de formación como la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y la de Islantilla, y la presentación oficial de la Ruta del Vino del Condado de Huelva, certificada por Acevin como la cuadragésima ruta del club nacional.

La presencia portuguesa ha sumado a la Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, las propuestas de maridaje de la Eurociudad del Guadiana (Ayamonte, Castro Marim y Vila Real de Santo António) bajo el sello 'Sabor Frontera', y proyectos biotecnológicos aplicados a las algas coordinados por la CCDR Algarve.