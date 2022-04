Fernández defiende que el Gobierno "no ha estado al margen" de la Comisión de Doñana: "Nuestro posicionamiento es claro"

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este jueves que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "no ha estado al margen" de la comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz celebrada el 29 de marzo para tratar la proposición de Ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva.

"Nuestro posicionamiento es claro", ha aseverado Fernández preguntado por los medios de comunicación sobre la no comparecencia en esta comisión de la ministra del ramo, Teresa Ribera. El delegado ha señalado que "por ley no se puede fiscalizar" la comparecencia de un ministro en una comisión autonómica al "no tener competencias".

Asimismo, ha defendido que el Gobierno "no ha estado al margen" de la comisión, ya que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio, "ha hecho llegar un oficio en el que explica a la Junta el posicionamiento con respecto a este asunto tan delicado y ha pedido que se incorpore en el expediente de la comisión".

Con respecto a la posición del Gobierno, Fernández ha manifestado que la ministra ya se ha pronunciado sobre este tema "de forma clara y contundente", por lo que considera que el posicionamiento del Ministerio es "claro e inequívoco" y que vela por "la defensa y preservación de los valores medio ambientales de Doñana".

Por último, el delegado ha recordado que todas las obras para la Cuenca del Guadalquivir "están previstas" en el Plan Hidrológico del Guadalquivir de la CHG, que tuvo "seis meses de exposición pública", pero que, en ese tiempo, "la Junta de Andalucía no ha presentado ninguna alegación".

LA COMISIÓN DE DOÑANA

La Junta programaba para este martes, 29 de marzo, un total de 21 comparecencias en relación con la proposición de Ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), promovida por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox.

En dicho listado figuraba el nombre de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien, no obstante, ha rehusado acudir a dicha cita en base a "dictámenes del Consejo de Estado, que establecen que ministros no están obligados a comparecer ante asambleas autonómicas", según informaban a Europa Press fuentes parlamentarias.