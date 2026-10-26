Fernández-Pacheco afirma que entiende "perfectamente las demandas justas" del campo ante la tractorada del miércoles

1128598.1.260.149.20261026141051 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, en una atención a medios antes de inaugurar la Feria del Vino y el Mar, Vimar en Huelva. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado este lunes que la Junta entiende "perfectamente la preocupación" que tiene el sector primario, y las "demandas justas" que el campo reclama, sobre todo "con la subida de los insumos y los carburantes", ante la tractora convocada por Asaja-Andalucía, COAG Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía este miércoles en Madrid.

Así se ha expresado el consejero, a preguntas de los periodistas durante la inauguración de la Feria del Vino y el Mar, Vimar en Huelva, donde ha aclarado que la Junta "ni respalda ni deja de respaldar" esta convocatoria, sino que entiende "la preocupación" que tienen los productores, "especialmente con la subida de los insumos y de los carburantes". "Estamos hablando de un sector continuamente castigado por la inflación. Ello sumado a los problemas que tienen con la mano de obra, por ello, entendemos la preocupación y el malestar general".

Además, ha asegurado que desde la Junta de Andalucía "siempre" han mostrado "predisposición para trabajar de la mano con todo ello".

"Hemos elevado en varias ocasiones la necesidad de hacer rebajas de impuestos que afecten directamente en el bolsillo de agricultores, ganaderos y pescadores, porque esta actividad del sector primario no puede salir a pérdida".

"Somos conscientes de que una rebaja de impuestos, tanto en lo que tiene que ver con los módulos del IRPF como con el IVA, supondría una merma también para los ingresos de la propia Junta de Andalucía, pero entendemos que es el momento de estar del lado del sector primario. Así lo hemos solicitado y esperamos que todas estas movilizaciones tengan su eco en el Ministerio, y sean sensibles a una reivindicación que entendemos que es justa", ha abundado Fernández-Pacheco.

Al respecto, el consejero ha remarcado que durante sus visitas y reuniones con diferentes profesionales tanto de los sectores ganadero, agrícola y pesquero "siempre trasladan esa situación complicada". "Si todos estamos padeciendo el precio del combustible en nuestro bolsillo, imagínense si nuestro barco, la actividad de la que dependemos, requiriera de ese combustible a diario o si tuviéramos que arrancar el tractor para poder hacer las labores de nuestra explotación agraria".

"Lo que no puede ser es que un pescador deje de salir a faenar porque sabe a ciencia cierta que pesque lo que pesque viene a pérdidas porque el precio del combustible es tan disparatado que jamás conseguirá compensarlo. Esa situación es insostenible. El sector primario, que es el primer sector económico y social de Andalucía, tiene que ser rentable", ha manifestado.

En este sentido, el consejero ha subrayado que "todos los retos de futuro" que se tengan que abordar en el sector primario "tienen que pivotar sobre la rentabilidad, por la sencilla razón de que si el sector no es rentable, nadie querrá dedicarse a él".

"Así que nosotros entendemos esa preocupación, entendemos también que las demandas que plantean son demandas justas y esperamos que el ministerio sea sensible a las mismas. Dicho eso, respetamos la decisión que tenga cada organización agraria en el seno de sus órganos de gobierno y las movilizaciones que pongan en marcha", ha concluido.