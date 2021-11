Fernando Trueba, premio Ciudad de Huelva, asegura que ha hecho "siempre las películas que quería hacer"

HUELVA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Fernando Trueba, que recibirá este viernes por la tarde el Premio Ciudad de Huelva, ha reconocido en Huelva estar especialmente ilusionado por recibir un galardón concedido en el Festival de Cine Iberoamericano porque se siente "muy mezclado y vinculado" a Latinoamérica, toda vez que ha asegurado que ha hecho "siempre las películas que quería hacer".

El cineasta recibirá el máximo galardón honorífico del Festival de Huelva esta tarde en el Gran Teatro, durante el acto de clausura de la 47 edición.

Según ha informado el certamen en una nota de prensa, Trueba ha confesado que, aunque es "poco viajero", ha trabajado mucho en Latinoamérica. "En realidad voy donde me llevan las historias y eso me gusta porque comparo una película con un viaje", ha dicho, describiendo al productor de una película con "un hombre rico que fabrica un barco" que el director debe "llevar a buen puerto" siguiendo el guion.

El director, que ha lamentado que estemos viviendo en "tiempos un poco inquisitoriales", ha asegurado que ha hecho "siempre las películas que quería hacer". En realidad, ha dicho, no tenía otra opción. "Creo que una de las limitaciones que tengo es que solo sé hacer lo que deseo", ha confesado.

Trueba no ha tenido reparos a la hora de valorar la situación del cine actual y, tras mostrar su preocupación porque el público del cine independiente y de autor todavía tiene miedo de volver a las salas por la pandemia, ha lamentado que prevalezca el cine comercial. "No estoy en contra del cine comercial pero no aporta mucho, es un poco de niños", ha valorado. También ha analizado la situación de uno de los géneros que más le "atrae", la comedia. "El género se ha degradado mucho y uno echa de menos la exigencia y los autores que había antes", ha lamentado.

Fernando Trueba es un cineasta reconocido en nuestro país con multitud de galardones, como el Premio Nacional de Cinematografía (2015). Cuenta con más de 30 títulos como director, entre ellos 'Belle Époque', con la que ganó el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa; 'La niña de tus ojos', ganadora de siete Premios Goya; 'Chico & Rita', Premio del Cine Europeo a la Mejor Película de Animación; o la reciente 'El olvido que seremos', con cinco Premios Platino. En total, sus películas han sumado 69 nominaciones a los Goya y sus protagonistas y técnicos han subido a recibir el premio en 32 ocasiones.

"Hablar de Fernando Trueba es hacerlo de un gran cineasta de nuestro país, por lo que para el Festival supone un inmenso honor poder entregar nuestro Premio Ciudad de Huelva a un director de su trayectoria", ha asegurado el director del certamen onubense, Manuel H. Martín.

Martín ha destacado que la 47 edición del Festival será la de la vuelta a la presencialidad, a las salas de cine y a la pantalla grande. "Celebramos la vuelta a la presencialidad y qué mejor que hacerlo con un Premio Ciudad de Huelva a un homenajeado como Fernando Trueba".

Fernando Trueba (Madrid, 1955) debutó en 1980 con 'Ópera prima' (1980), que renovó la comedia española y fue premiada en los festivales de Venecia y Chicago y tuvo un gran éxito de taquilla. Fue el inicio de una larga carrera llena de éxitos y reconocimientos. Con 'El año de las luces' (1986) gana el Oso de Plata en el Festival de Berlín y el primero de los numerosos premios Goya con los que la Academia de Cine Española le ha reconocido en todo este tiempo.

En 1989 sorprende con un thriller psicológico en inglés, 'The mad monkey' (1989), que obtiene 5 premios Goya, incluyendo los de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión.

Es en 1992 cuando recibe el Óscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa con 'Belle Époque' (1992), que obtiene también el Bafta y 9 premios Goya, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion, Mejor Actriz y Mejor Actor y Actriz Secundaria.

'La niña de tus ojos' (1998) es de nuevo un gran éxito y la gran triunfadora de los premios Goya de ese año con siete galardones, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Actor Secundario. Con 'Calle 54' (2000) consigue unir sus dos pasiones, el cine y la música, en un homenaje a los maestros latinos del jazz que además del Goya al Mejor Documental obtiene el Best Film Award de la USA Jazz Journalists Association.

'El embrujo de Shanghai' (2002) recibe tres premios Goya, y 'El milagro de Candeal' (2004), los de Mejor Documental y Mejor Canción. En ella, el cine y la música se unen de nuevo para retratar el trabajo social de una comunidad de Salvador de Bahía (Brasil).

Su siguiente aventura, 'Chico & Rita' (2010), su primera película de animación en colaboración con Javier Mariscal, de nuevo le lleva hasta los premios de la Academia de Hollywood, siendo la primera película española nominada al Oscar como Mejor Película de Animación, una cinta que recibió también el de Mejor Película Europea de Animación en los European Film Awards y el Goya a la Mejor Película de Animación española, entre otros muchos.

Con 'El artista y la modelo' (2011), Premio al Mejor Director en el Festival de San Sebastián, se adentra en los misterios del arte y la creación y reúne a dos leyendas del cine, Jean Rochefort y Claudia Cardinale.

'La reina de España' (2016), secuela de 'La niña de tus ojos' (1998) fue presentada en la Sección Oficial del Festival de Berlín. Su última película hasta la fecha es 'El olvido que seremos' (2020), Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana y con cinco Premios Platino, entre ellos el de Mejor Película Iberoamericana.

La música, su otra gran pasión, ha ido ocupando un protagonismo cada vez mayor en su cine y, a partir de 'Calle 54', ha desarrollado una carrera en paralelo como productor musical, asociado a artistas como el legendario pianista y compositor cubano Bebo Valdés, al guitarrista Niño Josele, a la cantante Estrella Morente, o el rumbero Pedrito Martínez, entre otros...

El disco 'Lágrimas Negras', donde unió a Bebo Valdés con Diego 'El Cigala', fue un éxito mundial que la crítica americana calificó como "an instant classic". En la banda sonora de 'Chico & Rita', tal vez su trabajo más complejo como productor musical, contó con grandes de la música cubana, norteamericana y española como Bebo Valdés, Jimmy Heath, Estrella Morente, Freddy Cole, etc...

Sus producciones han sido reconocidas a nivel internacional con tres Grammy Awards, por 'El arte del sabor' (2000), 'Bebo de Cuba' (2004), 'Juntos para siempre' (2008). Además, ha recibido seis Latin Grammy por 'El arte del sabor' (2000), 'Lágrimas Negras' (2002), 'Bebo de Cuba' (2004), 'Bebo' (2005) y 'Juntos para siempre' (2008) y 'Blanco y Negro' (2003), éste último en la categoría de Mejor Video Musical de Largometraje.