El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva expresa su "profundo pesar" por el siniestro ferroviario de Urda

Cartel con crespón negro del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva por las víctimas del accidente ferroviario del pasado miércoles en la provincia de Toledo. - FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha manifestado este viernes su "profundo pesar" y su solidaridad con los afectados por el trágico accidente ferroviario ocurrido esta semana en la provincia de Toledo, suceso por el que la organización ha decidido hacer una pausa temporal en la difusión habitual de sus contenidos institucionales.

A través de un comunicado oficial, la dirección del certamen onubense ha querido expresar su acompañamiento "desde el respeto y la solidaridad" a quienes sufren las consecuencias directas del siniestro, subrayando que "no hay palabras capaces de aliviar una pérdida de esta magnitud".

"Ante una noticia que nos conmueve y nos llena de tristeza, sentimos la necesidad de hacer una pausa en la comunicación de nuestros contenidos y dedicar este espacio a quienes hoy atraviesan momentos de inmenso dolor", traslada el certamen, haciendo llegar su apoyo a las familias que han perdido a allegados y a las personas heridas.

Asimismo, la muestra cinematográfica ha defendido su vocación como "un espacio de encuentro, sensibilidad y comunidad", valores que, recuerdan, cobran especial relevancia en estas circunstancias. "Porque hay momentos en los que detenerse también es una forma de estar presentes. Porque la cultura es, además de expresión y encuentro, memoria, humanidad y cuidado", ha señalado la organización.

Por último, el Festival de Cine Iberoamericano ha extendido su reconocimiento a los equipos de emergencia y profesionales que trabajan sobre el terreno para atender la situación derivada de la tragedia, reiterando su "más sentido pésame" al conjunto de las víctimas.