Karen Suzane, directora de 'Quatro Meninas'. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha presentado este miércoles dos nuevas películas de la Sección Oficial y que compiten por el Colón de Oro de esta quincuagésima segunda edición. Por un lado, 'Quatro Meninas', que enfrenta el deseo de libertad y los privilegios de clase en el Brasil de 1885, y, por otro, 'La vida es', de la mexicana Lorena Villarreal que se adentra en la crisis de los cuarenta.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la huida de un internado femenino reúne a cuatro jóvenes negras esclavizadas y a sus amas blancas en 'Quatro Meninas', la película que Karen Suzane ha presentado en la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

La coproducción entre Brasil y Países Bajos compite por el Colón de Oro con una historia en la que el deseo de autonomía entra en conflicto con la resistencia a renunciar a los privilegios de clase. Ambientada en el Brasil rural de 1885, la cinta sigue a cuatro jóvenes esclavizadas que trabajan cuidando a las adineradas estudiantes de un estricto internado.

Un suceso imprevisto las lleva a decidir que deben escapar, pero la situación se complica cuando sus jóvenes amas descubren la fuga y exigen marcharse con ellas. El grupo encuentra refugio en una hacienda abandonada, donde afloran las tensiones entre quienes reivindican su autonomía y quienes se resisten a perder sus antiguos privilegios. Cuando una alarmante amenaza del mundo exterior resurge, todas deberán decidir cómo organizarse para sobrevivir.

Durante la presentación ante los medios, Karen Suzane ha explicado que el proyecto nació de una historia de la guionista Clara Ferrer, quien la invitó a dirigir la película. Ambas estudiaron en la misma facultad y fue su pasión compartida la que propició esta colaboración: "El amor por el cine nos hizo unirnos".

Al abordar el relato, Suzane se encontró con dos mundos separados por la esclavitud y los privilegios, "el de las jóvenes negras que trabajan en el internado y el de las estudiantes blancas a las que sirven".

Pese a sus circunstancias "tan distintas", la directora ha identificado un deseo que atraviesa a los ocho personajes. "Ninguna siente que tiene la libertad que necesita", ha añadido.

"El internado representa la parte dura de la película, desde la que comienza la búsqueda de otra forma de vivir", ha explicado la realizadora brasileña, que también ha incidido en la posibilidad de que las protagonistas encuentren una manera de convivir.

"Es posible construir una historia de unión entre personas tan diferentes. Necesitamos trabajar nuestras mentes para encontrar los nexos de unión", ha abundado.

Aunque transcurra a finales del siglo XIX, la historia remite también al presente y a quienes la han creado, ya que "la película habla de experiencias humanas y, por lo tanto, también habla de las propias experiencias".

Preguntada por la igualdad racial, Suzane ha comparado el alcance que desea para su trabajo con el crecimiento de una semilla: "Todo lleva su proceso y su tiempo". "La película también es una semilla que queremos plantar", ha incidido.

La directora espera que el encuentro con estas historias despierte en los espectadores "un mayor compromiso con la igualdad, aun cuando esta siga sin alcanzarse".

Su paso por Huelva supone también su primera visita a España. "Me siento en casa", ha expresado Suzane, que ha reconocido en el cariño y la proximidad rasgos compartidos entre ambas culturas. El contacto con los espectadores y el entorno de la ciudad han hecho especialmente grata la experiencia.

"Es fascinante estar en el Festival de Huelva. Las conversaciones con el público, el olor a mar y las gaviotas, ha contado, le dan "muchas energías para hacer más películas", ha exclamado.

'Quatro Meninas' ha recibido los premios Especial del Jurado, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Su recorrido incluye también su selección en el Festival de Río de Janeiro y en la Mostra Internacional de Cine de São Paulo.

'LA VIDA ES'

Las preguntas sobre el futuro y una relación de pareja que parece desmoronarse atraviesan 'La vida es', la película que la guionista, productora y directora mexicana Lorena Villarreal presenta en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. El largometraje compite por el Colón de Oro en la Sección Oficial de la 52 edición del certamen, y ha sido presentado por uno de sus actores, Daniel Damuzi.

La actriz Paulina García, que ayer recibió el Premio Ciudad de Huelva de la 52 edición del Festival de Huelva, vuelve a las pantallas onubenses con esta historia marcada por la crisis de los cuarenta.

Nora, su protagonista, no deja de preguntarse qué ocurrirá a partir de esa edad mientras afronta las dificultades de su relación sentimental. Un trío que no funcionó como esperaba sitúa a la pareja, interpretada por el actor español Rubén Ochandiano, ante un vínculo que parece deshacerse. La película acompaña a Nora en una experiencia en la que enfrentarse a la vida resulta tan frágil y doloroso como maravilloso y emocionante.

Durante su encuentro con la prensa, el actor Daniel Damuzi ha explicado que conectó con el guion desde la audición que le permitió incorporarse al proyecto. "Era un collage sobre la vida y yo quería formar parte de ese collage", ha detallado..

Le atrajo "especialmente" la naturalidad con la que la historia aborda los encuentros y desencuentros, los cambios y las expectativas que no siempre se cumplen. "Salir de los estereotipos de lo que tiene que ser la vida cuando llegas a los cuarenta", ha señalado, es una de las propuestas de la película.

El intérprete ha destacado cómo el relato "se detiene en las ilusiones que quedan por el camino" y "en la distancia entre lo que uno esperaba y lo que finalmente sucede". Todo ello transforma también la relación con los demás, algo que experimenta su propio personaje al reencontrarse con sus amigos de juventud. "Todo cambia y la naturalidad de ese cambio es también entrañable", ha afirmado.

Damuzi ha recordado el rodaje como una experiencia "especialmente grata" por la complicidad entre los intérpretes y la forma de trabajar de Villarreal. "Se generó un ambiente muy familiar en el set y Lorena, como directora, provocaba eso también. Como actor me sentía muy libre", ha explicado. Esa cercanía hizo que trabajar con sus compañeros resultara, además, "muy divertido".

La película se rodó en Ensenada, en Baja California, una zona vinícola de México que ha dejado su huella en la historia. "Ensenada acaba siendo un personaje más de la película", ha señalado el actor, que ha destacado tanto los paisajes como "el punto de vista femenino tan especial" entre los elementos más singulares de la cinta.

En su primera visita a Huelva, Damuzi también ha agradecido la hospitalidad y el recibimiento del Festival. "Una gente extraordinaria", ha expresado el intérprete, para quien esta experiencia ofrece una oportunidad de acercar culturas y "abrazar lo que nos une".

'La vida es' ha sido seleccionada en certámenes como el Göteborg International Film Festival, el Festival de Mar del Plata y el Festival de Cine Latino de Chicago.