La FOE recuerda que Europa centra las exportaciones de Huelva pero teme que "la deriva de EEUU la calquen otros países"

Publicado 03/10/2019 12:46:19 CET

HUELVA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José García-Palacios, ha recordado este jueves que las exportaciones de los productos onubenses se centran, principalmente, en el marco europeo pero ha expresado su temor por si "la deriva arancelaria de Estados Unidos pueda ser calcada por otros países" que sí sean clientes de las empresas de Huelva.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los periodistas sobre

el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a productos alimentarios importados desde la Unión Europea.

García-Palacios ha señalado que la relación comercial de Huelva con Estados Unidos "no es intensa" y las exportaciones a dicho país son "muy puntuales" porque el objetivo de la provincia es el mercado europeo y Oriente Próximo. No obstante, a su juicio, "esa deriva arancelaria de la primera potencia como es Estados Unidos puede ser calcada por otros países que sí sean clientes" de las empresas onubenses y "todo ello con el Brexit a las puertas que es un melón por catar" puesto que "sabemos que va a tener efectos pero no las dimensiones".

Por ello, ha señalado que las empresas deben tener "una mente previsora y provisora" para intentar calcular "el impacto negativo que a buen seguro nos pueden llegar".

Así las cosas, ha calificado de "idóneos" los encuentros 'Potenciando el Binomio Formación-Empleo', organizados por la Junta en cada provincia para constituir mesas sectoriales que detecten las necesidades formativas de las empresas ya que, a su parecer, hay que prepararse ante una situación "negativa" que "nos va empobrecer a todos, no solo a los que ponen los aranceles, sino también a quienes producimos".

Cuestionado por si el planteamiento arancelario de Estados Unidos afectará al sector cárnico onubense, y en concreto, al jamón ibérico, el presidente de la FOE ha señalado que la exportación de este producto a EEUU es "simbólica" por lo que no se vería afectado porque su destino mayoritario es el mercado español y de países como Francia o Alemania. Ha referido que productores de Castilla y León o la empresa Sánchez Romero Carvajal tienen presencia en Estados Unidos, pero los productores onubenses apenas exportan al país estadounidense.