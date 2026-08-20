El I Foro de Mujeres en Transición Energética reunirá en Huelva a referentes de la innovación y la industria

HUELVA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE) acogerá los días 28 y 29 de septiembre el I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM de Huelva bajo el lema 'Referentes en energía, liderando la igualdad: el talento femenino que transforma Huelva'.

El foro reunirá en el salón de actos FOE a profesionales con una sólida trayectoria técnica y empresarial, representantes institucionales, investigadoras, emprendedoras y expertas en energía, industria, innovación, digitalización y tecnologías STEM, según ha indicado la organización en una nota.

Este Foro forma parte de 'Unimos Talento', el programa impulsado por Combo Comunicación, para "visibilizar y reconocer" el liderazgo y el emprendimiento femenino en sectores estratégicos de Andalucía, especialmente en ámbitos tradicionalmente masculinizados como la industria, la energía, la logística portuaria y la tecnología.

En el desarrollo del mismo colaboran el Ayuntamiento de Huelva, Sandfire Matsa, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva, Inercia Digital, onTech Innovation, Andalucía Emprende y el Foro de Mujeres Líderes de Andalucía.

La CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía, María José Segura, ha destacado que el foro "pretende poner en valor el talento femenino de Huelva, visibilizar la contribución de las mujeres a la innovación y la competitividad empresarial y compartir experiencias de liderazgo, investigación y emprendimiento", así como "generar referentes que inspiren a niñas y jóvenes y favorecer sinergias para impulsar nuevas oportunidades en la transición energética y digital".

El programa combinará ponencias especializadas, mesas de debate y demostraciones de herramientas y proyectos innovadores. La primera jornada, dedicada a la transición energética, abordará la innovación, la descarbonización, la energía renovable y las oportunidades profesionales asociadas a la transformación energética.

PROGRAMA

La sesión contará con la conferencia inaugural de Moeve, además de las intervenciones de la delegada territorial de Energía de la Junta de Andalucía en Huelva, Lucía Núñez; la teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de Huelva, Adela de la Mora; y el coordinador de Proyectos Europeos de Inercia Digital, Francisco Javier García, que presentará el proyecto Erasmus+ GatE y sus herramientas de orientación profesional y simulación.

La mesa redonda 'Investigación y emprendimiento femenino en el sector energético' reunirá a perfiles vinculados directamente con la empresa, la investigación y la aplicación práctica de soluciones innovadoras: María José Oltra, de DECAL y Aiqbe; la jefa de la División de Medio Ambiente del Puerto de Huelva, Rocío López; la doctora ingeniera industrial y experta en energía renovable, microrredes y calidad de la potencia eléctrica, Reyes Sánchez; la CEO de Compensa Agroinnovación, Sara Llopart, y una representante de Sandfire Matsa.

La jornada concluirá con la presentación de la AI-Driven Career Pathing Tool y la RPG Simulation Tool desarrolladas en el marco del proyecto GatE.

La segunda sesión, el 29 de septiembre, estará centrada en el talento femenino en STEM, las competencias digitales y las tecnologías aplicadas a la industria del futuro. El programa incluirá las intervenciones de Cristina Ortega, técnica de Proyectos de la Universidad de Huelva; la directora de la Lonja de la Innovación, Rocío Díaz; y una ponencia de la Universidad de Patras, Grecia.

La mesa 'Investigación y emprendimiento femenino en STEM' contará con la participación de la CEO de Arelance e integrante del clúster tecnológico onTech Innovation, Elisa Martín, y la CEO de Gibraldrone y representante de Aiqbe, Sarah Pérez, que compartirán sus experiencias en investigación, innovación y emprendimiento tecnológico.

La jornada finalizará con la presentación de la plataforma de aprendizaje y los recursos del proyecto GatE, a cargo de Inercia Digital.