El I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM cierra sus dos jornadas en Huelva con un balance "muy positivo"

Segunda jornada del I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM. - FORO DE MUJERES EN TRANSICIÓN ENERGÉTICA

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El I Foro de Mujeres en Transición Energética y STEM de Huelva ha clausurado este martes su segunda y última jornada con un balance "muy positivo" y con un mensaje "inspirador" orientados a las mujeres y niñas que deseen desarrollar su carrera en los sectores energético, científico y tecnológico.

Según ha indicado la organización en una nota, el foro se ha celebrado en el salón de actos de la FOE y han reunido a representantes institucionales, empresariales, académicos y profesionales.

El encuentro, organizado por Moeve y Combo Comunicación, con el respaldo de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), se ha desarrollado bajo el lema 'Referentes en energía, liderando la igualdad: el talento femenino que transforma Huelva', congregando a expertas para analizar el papel "clave" de las mujeres en el desarrollo industrial y tecnológico de la provincia.

Durante la jornada de clausura, centrada en el talento femenino en las disciplinas STEM, la transferencia de conocimiento, la innovación y el emprendimiento tecnológico, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva, Laura Sánchez, ha sido la encargada de ofrecer las palabras de bienvenida para dar paso al programa de intervenciones.

En la conferencia inaugural, la directora de la Planta Química de Moeve en Palos de la Frontera, Esther González Gómez, ha puesto el acento en la necesidad de que "más mujeres asuman puestos de responsabilidad técnica" dentro de la industria energética onubense, marcando la importancia de la representación en puestos operativos y directivos.

Posteriormente, la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la Universidad de Huelva, Reyes Sánchez Herrera, junto a la directora de La Lonja de la Innovación de Huelva, Rocío Díaz Pereira, han coincidido en señalar que la conexión estratégica entre la universidad, la empresa y el territorio resulta "clave" para "retener el talento femenino" en la provincia.

La perspectiva internacional ha llegado de la mano de Theodor Panagiotakopoulos, profesor de Aplicaciones del Internet de las Cosas en la Universidad de Patras y profesor visitante de la Universidad de Nicosia, quien ha impartido la ponencia 'Building European Pathways for Women in Green Energy STEM Careers', analizando los itinerarios formativos y profesionales europeos para las mujeres en la energía verde.

Por su parte, la mesa redonda 'Investigación y emprendimiento femenino en STEM', moderada por la vicepresidenta de Ansemac, Victoria Cabrera, ha contado con las intervenciones de la CEO de Grupo Gibraldrone, Sarah Pérez; la profesora de Ingeniería Química de la UHU y empresaria STEM, María José Martín; y la gerente de Aiqbe, Laura Montes.

Las ponentes han compartido sus experiencias empresariales y han coincidido en que la diversidad de género constituye "un factor fundamental de competitividad e innovación" para la industria.

Asimismo, la programación ha incluido la presentación de la plataforma de aprendizaje y los recursos del proyecto europeo GatE por parte del coordinador de Proyectos Europeos de Inercia Digital, Francisco Javier García, enfocados en facilitar el acceso de las mujeres a itinerarios formativos y laborales en el marco de la economía verde.

BALANCE Y CONCLUSIONES CLAVE

La clausura oficial del foro ha corrido a cargo de la CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía, María José Segura, quien ha calificado las dos jornadas como "un encuentro muy constructivo" que ha puesto de manifiesto "el enorme talento femenino existente en Huelva en los sectores energético, industrial y tecnológico".

En su discurso, Segura ha subrayado que "cuando las mujeres se ven representadas en la energía, la ciencia y la tecnología, se abren caminos para que otras muchas se atrevan a seguirlos", destacando que esta iniciativa se enmarca en la línea de trabajo 'Unimos Talento', orientada a conectar ciudades y territorios comprometidos con la visibilización del liderazgo femenino.

Entre las principales conclusiones extraídas del foro se ha subrayado que la transición energética ya se encuentra generando inversión y empleo, si bien "precisa reforzar" la presencia femenina en puestos técnicos y de decisión "para garantizar un desarrollo igualitario".

De igual modo, se ha ratificado que la colaboración entre administraciones, universidad, empresas y tejido asociativo es "indispensable" para acercar las disciplinas STEM a niñas y jóvenes y despertar vocaciones tempranas, al tiempo que se ha destacado que visibilizar referentes femeninos cercanos con trayectorias reales es "la palanca más eficaz" para construir una provincia "más competitiva, sostenible y cohesionada".

El evento ha contado con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, Sandfire Matsa, Aiqbe, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva, Inercia Digital, OnTech Innovation y el Foro de Mujeres Líderes de Andalucía.