Frente Amplio presenta una "candidatura de unidad" para llevar "la voz de Huelva" al Congreso y el Senado

Imagen de la presentación de candidaturas. - FRENTE AMPLIO

HUELVA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha presentado este sábado en Trigueros su candidatura a las elecciones generales por la provincia de Huelva, en un encuentro con la militancia celebrado en el marco de la tradicional Tostá organizada por Izquierda Unida en la localidad.

El acto ha servido para dar a conocer al conjunto de integrantes de una lista que reúne a representantes de distintas organizaciones políticas de izquierda y que sitúa la defensa del derecho a la vivienda, el empleo de calidad, las pensiones y los servicios públicos, entre sus principales prioridades, tal y como ha destacado la formación en una nota de prensa.

La candidatura, encabezada por Rebeca Martín Sánchez, de Izquierda Unida, está integrada también por Ismael Romero Márquez, Celia Ruiz Guerrero, Carmelo Feria Fernández y María Esperanza Ramos González, representantes de Izquierda Unida, Somos Valverde, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, respectivamente. Por su parte, la concejala de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, forma parte de la candidatura al Senado por la provincia.

Durante su intervención, Rebeca Martín ha trasladado la ilusión con la que las distintas organizaciones afrontan este proyecto político compartido. "Hoy presentamos en Huelva una candidatura con muchísima ilusión, con esperanza y, sobre todo, con la convicción de que podemos cambiar las cosas", ha manifestado.

La cabeza de lista al Congreso ha reivindicado especialmente el valor de la unidad de las fuerzas progresistas como herramienta para ofrecer respuestas a los problemas de la ciudadanía. "Frente Amplio nace de la unidad de diferentes fuerzas políticas que hemos decidido poner por delante lo que nos une, que es mucho más importante que lo que nos separa. Porque sabemos que la gente está cansada de divisiones y lo que espera de nosotras son soluciones a sus problemas", ha señalado.

Martín ha defendido que esta candidatura representa también una apuesta por situar las necesidades de la provincia en el centro del debate político nacional. "Queremos hacerlo desde Huelva, desde nuestra provincia, desde sus pueblos y sus barrios, con una candidatura que conoce los problemas de nuestra gente y que tiene la voluntad y la fuerza necesarias para llevar su voz al Congreso de los Diputados", ha afirmado.

La candidata ha situado el acceso a la vivienda como uno de los principales ejes políticos de Frente Amplio, advirtiendo de las consecuencias que la especulación inmobiliaria está teniendo sobre las familias trabajadoras, la juventud y los municipios de la provincia.

"Durante demasiado tiempo nos han querido hacer creer que la vivienda es un negocio, un producto con el que especular y enriquecerse. Pero para nosotras la vivienda es un derecho. Es el lugar donde construir una vida, formar una familia o, sencillamente, poder vivir con dignidad", ha subrayado.

En este sentido, Martín ha alertado de que Huelva no es ajena a una problemática que se extiende cada vez a más territorios. "En Huelva ya estamos viendo cómo la especulación expulsa a familias de sus barrios, cómo nuestros jóvenes no pueden emanciparse y cómo tener un trabajo ya no garantiza poder pagar una vivienda", ha alertado.

Frente a esta situación, ha defendido la necesidad de impulsar desde el Congreso de los Diputados medidas que permitan frenar la especulación inmobiliaria, ampliar el parque público de vivienda y garantizar alquileres asequibles. "No podemos aceptar que nuestra gente tenga que marcharse de sus pueblos o de sus barrios porque no puede permitirse vivir en ellos", ha insistido.

La cabeza de lista ha señalado que, junto a la vivienda, Frente Amplio defenderá propuestas para fortalecer la sanidad y la educación públicas, garantizar empleos dignos y combatir las desigualdades territoriales que afectan especialmente a las zonas rurales de la provincia. "Huelva tiene enormes posibilidades y merece mucho más", ha concluido.

UNA CANDIDATURA PLURAL

La lista al Congreso reúne perfiles procedentes del municipalismo, el activismo social, el feminismo, el ecologismo y la defensa de los servicios públicos, con una destacada presencia de representantes de distintos municipios de la provincia. En el segundo puesto figura Ismael Romero Márquez, concejal de Izquierda Unida en La Zarza-Perrunal y fotógrafo de profesión.

Romero representa a una nueva generación de dirigentes de la organización especialmente comprometida con el desarrollo de los pequeños municipios, la defensa del mundo rural y el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia.

La tercera integrante es Celia Ruiz Guerrero, concejala de Somos Valverde y miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valverde del Camino, donde es responsable del área de Igualdad. Su trayectoria institucional está vinculada al desarrollo de políticas feministas y a la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres desde el ámbito municipal.

El cuarto puesto corresponde a Carmelo Feria Fernández, trabajador autónomo y miembro de Verdes Equo en Ayamonte. Su perfil está especialmente ligado al activismo medioambiental y a la defensa del territorio frente a los problemas ecológicos que afectan a la provincia de Huelva, aportando a la candidatura una perspectiva centrada en la sostenibilidad y la protección del patrimonio natural.

Cierra la lista María Esperanza Ramos González, integrante de Iniciativa del Pueblo Andaluz (IPA), activista social y firme defensora de la sanidad pública. Su compromiso con las reivindicaciones ciudadanas y la defensa de unos servicios sanitarios públicos, universales y de calidad constituye otra de las señas de identidad de esta candidatura.

La representación de Izquierda Unida en la candidatura al Senado recae en Mónica Rossi Palomar, actual concejala de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, con una dilatada trayectoria de compromiso político y social en la capital onubense.

Rossi concurre al Senado con el objetivo de trasladar a la Cámara Alta las reivindicaciones de la provincia, especialmente aquellas relacionadas con la defensa de los servicios públicos, los derechos sociales, la igualdad y la atención a las necesidades de los colectivos más vulnerables.

Con esta presentación en Trigueros, Frente Amplio da un nuevo paso en la preparación de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, reivindicando una candidatura plural que aspira a convertir la unidad de la izquierda en una herramienta útil para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía onubense.