Freshuelva liderará una reclamación europea para armonizar el uso de materias activas en los países productores

Stand de Freshuelva en Fruit Attraction. - FRESHUELVA

HUELVA/MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, liderará una iniciativa ante la Unión Europea para avanzar en la armonización de la normativa que regula las materias activas disponibles para los productores comunitarios y "acabar con las diferencias existentes entre países que comparten unas mismas condiciones climáticas".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la asociación ha situado esta reivindicación entre los principales asuntos trasladados a los representantes institucionales que han visitado este martes su stand durante la primera jornada de Fruit Attraction 2026.

Freshuelva, que representa a España a través de Fepex en el Grupo de Contacto de la Fresa de Francia, Italia, Portugal y España, quiere llevar esta propuesta a la próxima reunión del organismo, que se celebrará a principios de 2027 en la provincia de Huelva, con el objetivo de impulsar desde los cuatro países una posición común que pueda ser elevada a las instituciones europeas.

La iniciativa cuenta ya con el respaldo de los representantes sectoriales de Francia, Italia y Portugal, que "comparten la preocupación por la progresiva desaparición de materias activas eficaces y por las dificultades para disponer de nuevas herramientas con las que hacer frente a plagas y enfermedades".

El Grupo de Contacto acordó en su última reunión reclamar a la Comisión Europea la aplicación efectiva del Reglamento 1107/2009 y de su sistema de reconocimiento mutuo por zonas climáticas. La reclamación pretende que la autorización de una solución en un Estado miembro pueda ser reconocida de "manera ágil" en el resto de países pertenecientes a la misma zona y que, por tanto, "presentan condiciones agronómicas y climáticas similares".

Freshuelva considera que la actual aplicación "desigual" de la normativa genera "diferencias entre productores europeos que compiten dentro de un mismo mercado y afrontan problemas agronómicos similares". Para la asociación, la armonización adquiere "todavía mayor importancia" en un escenario marcado por la reducción de materias activas disponibles. Esta situación afecta "especialmente" a cultivos como los frutos rojos, que "necesitan disponer de herramientas eficaces y debidamente evaluadas para responder a la aparición de plagas y enfermedades y mantener la viabilidad de las explotaciones".

LAS MISMAS REGLAS PARA COMPETIR

Freshuelva quiere vincular esta reivindicación a otro de "los grandes retos" que afronta el sector: la competencia creciente de producciones procedentes de terceros países. La asociación defiende el carácter abierto y exportador de la agricultura española, pero considera "imprescindible" que los productos que acceden al mercado comunitario lo hagan "bajo condiciones equivalentes a las que se exigen a los agricultores europeos".

Los productores de la Unión Europea desarrollan su actividad bajo un exigente marco normativo comunitario en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, sostenibilidad y utilización de materias activas, que ofrece al consumidor "las máximas garantías sobre los productos que llegan al mercado".

Freshuelva considera que esas exigencias deben tener su correspondencia en las importaciones para "evitar desequilibrios competitivos y garantizar unas reglas comparables para todos los operadores que concurren en el mercado europeo".

RESPALDO INSTITUCIONAL EN FRUIT ATTRACTION

Freshuelva ha aprovechado la primera jornada de Fruit Attraction para trasladar estas reivindicaciones a los representantes de las distintas administraciones que han visitado su espacio en el pabellón 9 de Ifema Madrid.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado el stand de Freshuelva, donde ha mantenido un encuentro con los representantes del sector. El presidente de la asociación, José Antonio Martín, le ha trasladado la "necesidad" de avanzar en la armonización europea de la normativa sobre materias activas y de "defender unas condiciones de competencia equilibradas frente a las producciones procedentes de terceros países".

Asimismo, le ha puesto en conocimiento de las "necesidades" en materia de infraestructuras hidráulicas y de mano de obra del sector para la próxima campaña.

También ha acompañado al sector el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, con quien Freshuelva ha abordado los principales retos que afrontan actualmente los productores de frutos rojos y la necesidad de mantener una posición coordinada ante las instituciones nacionales y europeas.

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, que ha acudido acompañado de la diputada Carmen Díaz, ha mostrado igualmente el respaldo de la institución provincial al sector durante esta primera jornada de la feria.

Por el stand de Freshuelva han pasado además el parlamentario andaluz y presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González; los diputados socialistas Gabriel Cruz y María Luisa Faneca, acompañados por la senadora María Eugenia Limón; el diputado provincial de Vox, Miguel Ángel Sánchez; el secretario general de Industrias Agroalimentarias, Desarrollo Rural y Animales de Compañía de la Junta de Andalucía, José Carlos Álvarez; la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno; el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Álvaro Burgos; así como alcaldes y alcaldesas de distintos municipios de la provincia.

AMPLIA PRESENCIA EMPRESARIAL

Junto a la actividad institucional, la primera jornada de Fruit Attraction ha estado marcada por una intensa agenda comercial de las empresas de frutos rojos de Huelva. Freshuelva vuelve a contar con su espacio principal en el pabellón 9, stand 9E06, y con el anexo 9F06, en el que desarrollan su actividad comercial Global Berry, Frutas El Pinar y Fres Molinero.

El pabellón 9 concentra también a buena parte de las empresas asociadas con presencia propia, entre ellas Fresón de Palos, Moguer Cuna de Platero, Grufesa, Fruta de Andalucía, Plus Berries, Surexport, Doñana 1998, SAT Algaida, Surberry Growers, Masià Ciscar y Berryworld Group. Frutas Borja y Garrido y García SCA participan dentro del espacio de SAT Frescitrus; Bonafrú, en el de Unica Fresh; y Fresas Nuevos Materiales (FNM) cuenta igualmente con presencia en este pabellón.

La representación de las empresas asociadas se completa con Driscoll's, en el pabellón 10; Frutas Esther y Frutas Maripi-Uniland, en el pabellón 7; y El Pinar Medioambiente, en el pabellón 5. Freshuelva afronta las dos jornadas restantes de Fruit Attraction con una intensa agenda de reuniones profesionales, encuentros institucionales y contactos comerciales destinados a reforzar la posición de los frutos rojos de Huelva en los mercados nacionales e internacionales.