Freshuelva participará en un proyecto piloto para la contratación en origen en Egipto

Visita de una representación de la Embajada de Egipto en España al stand de Freshuelva en Fruit Attraction. - FRESHUELVA

HUELVA/MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa, Freshuelva, participará en un proyecto piloto de contratación en origen en Egipto que permitirá incorporar a cien trabajadores y trabajadoras de este país a las empresas asociadas durante la próxima campaña de recolección de los frutos rojos.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la incorporación de este primer contingente está prevista a partir del mes de enero de 2027, coincidiendo con el desarrollo de la campaña de recolección. Previamente, Freshuelva llevará a cabo el proceso de selección de los trabajadores y trabajadoras en Egipto, que se realizará antes de que finalice 2026.

Freshuelva ha avanzado en la puesta en marcha de este proyecto durante la segunda jornada de Fruit Attraction, en la que ha recibido en su stand del pabellón 9 de Ifema Madrid a una delegación de la Embajada de Egipto en España. Durante el encuentro se han ultimado distintos aspectos de esta colaboración y se ha abordado el proceso que permitirá materializar la llegada de este primer grupo de trabajadores.

La reunión ha servido igualmente para que las representantes de la Embajada conozcan con "mayor profundidad" el sector de los frutos rojos de Huelva. La delegación se ha interesado por las características del cultivo de la fresa, el arándano, la frambuesa y la mora, sus diferentes calendarios de recolección y los procesos de innovación que vienen desarrollando los productores onubenses en sus explotaciones.

Con esta iniciativa, Freshuelva amplía su trabajo en materia de contratación en origen con una experiencia piloto en un nuevo país, dentro de su labor para atender las necesidades de mano de obra de sus empresas asociadas. Los resultados de esta primera experiencia permitirán evaluar el desarrollo del proyecto y su funcionamiento durante la próxima campaña.

UNA JORNADA MARCADA POR LA ACTIVIDAD COMERCIAL

La segunda jornada de Fruit Attraction ha tenido, además, un carácter eminentemente comercial para Freshuelva y sus empresas. El stand de la asociación ha concentrado durante todo el día numerosos encuentros profesionales, reuniones empresariales y contactos con operadores nacionales e internacionales, aprovechando la presencia en Madrid de compradores y representantes de los principales mercados hortofrutícolas.

Freshuelva ha aprovechado esta intensa actividad para reforzar las relaciones comerciales de sus empresas asociadas y empresas partner y favorecer nuevos contactos que puedan traducirse en oportunidades de negocio para los productores de frutos rojos de Huelva, uno de los principales objetivos de la participación de la asociación en Fruit Attraction.

La amplia representación empresarial del sector está teniendo también una intensa actividad durante la feria. Freshuelva cuenta con su espacio principal en el pabellón 9, stand 9E06, y con el anexo 9F06, donde desarrollan su actividad comercial Global Berry, Frutas El Pinar y Fres Molinero.

En el pabellón 9 participan igualmente con presencia propia Fresón de Palos, Moguer Cuna de Platero, Grufesa, Fruta de Andalucía, Plus Berries, Surexport, Doñana 1998, SAT Algaida, Surberry Growers, Masià Ciscar y Berryworld Group. Frutas Borja y Garrido y García SCA están presentes dentro del espacio de SAT Frescitrus; Bonafrú, en el de Unica Fresh; mientras que Fresas Nuevos Materiales (FNM) cuenta igualmente con presencia en este pabellón.

La representación de las empresas asociadas a Freshuelva se completa con Driscoll's, en el pabellón 10; Frutas Esther y Frutas Maripi-Uniland, en el pabellón 7; y El Pinar Medioambiente, en el pabellón 5. Freshuelva afrontará este jueves la última jornada de Fruit Attraction manteniendo su agenda de encuentros profesionales y comerciales con el objetivo de seguir reforzando la posición de los frutos rojos de Huelva en los mercados nacionales e internacionales.