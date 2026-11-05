Fundación Atlantic Copper recoge 1.348 kilos de alimentos no perecederos con la campaña 'Libros que alimentan'

La Fundación Atlantic Copper ha recogido 1.348 kilos de alimentos no perecederos a través de la campaña solidaria 'Libros que alimentan'. - FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atlantic Copper ha recogido 1.348 kilos de alimentos no perecederos a través de la campaña solidaria 'Libros que alimentan', desarrollada en el marco de la quincuagésima edición de la Feria del Libro de Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la iniciativa, celebrada entre el 16 y el 25 de octubre, ha permitido a los visitantes intercambiar alimentos por publicaciones editadas o promovidas por la Fundación Atlantic Copper, aunando así cultura y solidaridad. Los productos recaudados serán entregados próximamente al Banco de Alimentos de Huelva para contribuir a atender las necesidades de familias de la provincia.

Entre los títulos que han formado parte de esta iniciativa se encuentran 'El Gibraltar económico', 'Historias del Fernando Belmonte', 'Historias de una aldea', 'Grafiti y arte urbano', 'Platero y yo' (edición especial conmemorativa patrocinada por Atlantic Copper), 'Nutrias', 'Una mirada a Saltés' y 'Marismas del Odiel, reserva de luz y alma', entre otros.

La directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca, ha destacado la "buena acogida" de la iniciativa 'Libros que alimentan'. "Demuestra que un pequeño gesto puede generar un gran impacto. Nos emociona y nos llena de orgullo comprobar, una vez más, la extraordinaria respuesta de la sociedad onubense. Queremos agradecer a todas las personas que se han sumado a esta acción y que han contribuido, porque cada aportación cuenta y, juntos, podemos llegar mucho más lejos", ha señalado.

Por su parte, el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, subrayó la "importancia" de este tipo de acciones para "ayudar a quienes lo necesitan, fomentando al mismo tiempo valores tan importantes como la cultura, la empatía y la colaboración".

La campaña 'Libros que alimentan' se suma a otras acciones desarrolladas conjuntamente por la Fundación Atlantic Copper y el Banco de Alimentos de Huelva. Entre ellas se encuentra la carrera infantil 'Kilos por Km', que el pasado mes de mayo reunió a 300 niños y niñas en el Paseo de la Ría de Huelva y permitió recaudar 900 kilos de alimentos no perecederos.